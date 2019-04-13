Fahriye Evcen ve Burak Özçivit Çiftinin En Mutlu Günü! Bebekleri Dünyaya Geldi
Burak Özçivit ve Fahriye Evcen çiftinin oğlulları Karan dünyaya geldi.
2017 yılında dünya evine giren Fahriye Evcenve Burak Özçivit çiftinin heyecanla bekledikleri bebekleri bugün13.30 sularında Amerikan Hastanesinde sağlıklı bir şekilde dünyaya geldi.
DUYGU DOLU ANLAR YAŞADI
Doğum sırasında eşi Fahriye Evcen Özçivit'i yalnız bırakmayan Burak Özçivit duygu dolu anlar yaşadı. Çiçeği burnunda çift, 3,670 kilo 52 cm boyundaki erkek bebeğine " Karan " adını verdi.
20 NİSAN'DA BEKLENİYORDU
Fahriye Evcen'in bebeğini 20 Nisan'da dünyaya getirmesi bekleniyordu.
Kaynak: Bültenler
YORUMLAR (21)
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gözümüüzzz aydıınnnCevap Yaz 2 Yayından Kaldır
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Allah analı babalı buyutsun ve gereksiz yorum yapanlar haberi begenmiyorsan okuma arkadaş biraz ahlaklı olun ya bir melek geldi dünya hos gelmiş iyiki gelmiş rabbim ona hayırlı bir ömür nasip etsin kiskanmayin cekemiyorsaniz bı yerinize anten takinCevap Yaz 7 1 Yayından Kaldır
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Yaşı uzun düğünü güzün olsun.Cevap Yaz 11 Yayından Kaldır
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Ne fesat insanlar var o daha bir melekCevap Yaz 8 Yayından Kaldır
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O ne biçim isim öyle, gavur ismi koysaymışsınız daha iyi olurmuş.Cevap Yaz 1 11 Yayından Kaldır