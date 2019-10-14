Fahriye Evcen oğlu Karan'la eşi Burak Özçivit'i sette ziyaret etti

14.10.2019 14:39

5 ay önce oğlu Karan'ı kucağına alan Fahriye Evcen, Kuruluş Osman'ın çekimlerinde olan eşi Burak Özçivit'i sette ziyaret etti. Evcen'in doğum kilolarından kurtulduğu dikkatlerden kaçmadı.

OĞLUYLA EŞİNİ SETTE ZİYARET ETTİ

Diriliş Ertuğrul'un devamı olan Kuruluş Osman'ın çekimleri son hız devam ederken, dizinin başrolünde olan Burak Özçivit ise günün büyük kısmını sette geçiriyor. Bebeği ve eşinden ayrı kalan Özçivit, çözümü set ziyaretlerinde buldu. Evcen, oğlu Karan'la birlikte eşinin yanında soluğu aldı.Sete yaptığı ziyaretler esnasında çekildiği fotoğrafları da sosyal medya hesabına yükleyen Evcen, zayıflığı ile de dikkat çekti.

BÖYLE BİR ÇÖZÜM BULDU

Burak Özçivit'i görmek için neredeyse her gün sete gittiği iddia edilen Fahriye Evcen, eşi ve oğlunun çekimler nedeniyle birbirinden uzak kalmaması için böyle bir çözüm bulmuş, Evcen ve Karan bebek, çekim aralarında Özçivit'i yalnız bırakmıyor, beraber vakit geçiriyorlarmış.

ZAYIFLIĞI DİKKAT ÇEKTİ

Doğumdan sonra kilolarıyla eleştirilerin hedefi olan güzel oyuncu Riva'daki set alanından fotoğraflarını sosyal medyada paylaştı. Evcen'in zayıflığı dikkatlerden kaçmadı.