FAHRETTİN ALTUN, GAZETECİ HASAN KARAKAYA'NIN ANMA PROGRAMINDA KONUŞTU

? VEFATININ 6. yıl dönümünde gazeteci Hasan Karakaya için Haliç Kongre Merkezi'ndeki anma programı düzenlendi. Programa Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yanı sıra Yüksek İstişare Kurulu (YİK) Başkanvekili ve Eski TBMM Başkanı İsmail Kahraman, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş katıldı.

Fahrettin Altun programda bir konuşma yaparak, "Büyüklerimizden öğrendiğimiz çok hikmetli bir düstur vardır, çok kıymetli bir söz vardır; 'Allah ölümlerin güzelini versin' diye. İşte Hasan Ağabey, bundan tam 6 yıl önce, güzel bir ölümle ayrıldı aramızdan. Vefatının hemen ardından, o gün köşe yazarlığı yaptığım Sabah gazetesinde Hasan Karakaya'yla ilgili bir yazı kaleme almıştım" diyerek yazısından şu bölümü okudu: "Hasan Karakaya ağabey Medine'de Rahmet-i Rahman'a kavuştu. Yaptığı umrenin üzerinden 24 saat geçmemişti ruhunu teslim ettiğinde. Medine'de Mescid-i Nebevi'de ibadet ettikten, Hz. Muhammed'in s.a.v. kabrini ziyaret ettikten iki saat sonra vefat etti. Dostları ile hasbihal ettikten sonra, dostlarının arasında yumdu gözlerini. Dert sahibi bir insandı. Samimi bir Müslüman'dı. Hak bildiğini gür sedayla savunan bir yazardı. Zor zamanların adamıydı. Ama zor bir adam değildi. Yüce gönüllüydü. Durduğu yerde, menfaati namına değil, inandığı için dururdu. Ucuz hesaplara tamah etmezdi. Hasan ağabey, varlığı ile bulunduğu ortama neşe katan bir insandı. İlk kez hüzün kattı. Fakat varlığıyla değil, yokluğuyla yaptı bunu. Seveni kadar sevmeyeni de çoktu. 'Herkes tarafından sevilen' biri değildi yani. Çünkü o, mücadele ehliydi. Dava adamıydı. Mücadele içinde olduğu gayrı milli unsurların onu sevmesi düşünülemezdi. 12 Eylül'de darbecilerin karşısındaydı. 28 Şubat'ta laikçi yobazların? Terör örgütlerinin tehditlerine kulak asmadı. Paralel devlet yapılanmasının kirli stratejilerine hiçbir zaman teslim olmadı. Şer odaklarını ifşa etmek için elinden geleni ardına koymadı. Yeni Türkiye idealine gönül vermişti. Geldiğimiz noktadan memnundu. Ancak mücadelenin hiç bitmeyeceğini de biliyordu. Riyad'da, Mekke'de, Medine'de iki gün boyunca birlikteydik. Konuştuk, tartıştık, muhabbet ettik. En son, vefatından 2 saat önce gördüm onu. Beraber saf tuttuk. Sabah namazında Medine-i Münevvere'de buluşacaktık. Buluşamadık. Allah mekanını cennet eylesin."

Altun, "O gün bu satırlarla anlatmaya çalıştığım Hasan ağabey, bugün burada sizlerin katılımıyla, sizlerin huzurunda anarken esas itibariyle onun büyük ve güçlü Türkiye idealine, bu ideal çerçevesinde yaptığı hizmetlere referansla gerçekten kat ettiğimiz mesafeyi görüyorum. ve bu kat ettiğimiz mesafe dolayısıyla rabbime hamd ediyorum. Hasan Karakaya nihayetinden bu dava için ömür vermiş bir insandı ve bu süreçte de hakkın, hakikatin yanında durdu. Cesur, güçlü bir kalem olarak varlık gösterdi. Milletin değerleri, inancı için kavga veren herkes gibi Sayın Cumhurbaşkanımızın yol arkadaşı oldu. Hem yaşarken, hem de ölümünün ardından Sayın Cumhurbaşkanımıza kendisine vefanın en güzel örneklerini sundu. Hasan Karakaya ağabeyi iyi bilirdik, iyilerden bilirdik Allah rahmet ettin, mekanı cennet olsun" diye konuştu.