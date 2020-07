Facebook, TikTok Alternatifi Lasso'nun Fişini Çekiyor Facebook, geçtiğimiz günlerde Pinterest'e benzerliği ile dikkat çeken Hobbi uygulamasını kapatacağını açıklamıştı. Facebook, TikTok alternatifi Lasso uygulaması için de

Facebook, geçtiğimiz günlerde Pinterest'e benzerliği ile dikkat çeken Hobbi uygulamasını kapatacağını açıklamıştı. Facebook, TikTok alternatifi Lasso uygulaması için de kapatma kararı aldı. Peki, Lasso ne zaman kapatılacak? Detaylar haberimizde.

TikTok Alternatifi Lasso Ne Zaman Kapatılacak?

TikTok'un bu kadar popüler hale gelmesi, diğer teknoloji firmalarının da dikkatini çekiyor. Facebook, TikTok'a rakip olabilmek için 2018 yılının kasım ayında Lasso uygulamasını kullanıma sunmuştu ancak uygulama, beklenilen ilgiyi göremedi. Bunun üzerine Facebook, TikTok'a rakip olarak kullanıma sunduğu Lasso uygulamasını kapatma kararı aldı. Kullanıcılar, Lasso uygulamasının kapatılacağını push bildirim ile öğrendi. Kullanıcılara gönderilen push bildirime göre Lasso uygulaması, 10 Temmuz tarihinde kapatılacak. Lasso, tıpkı TikTok gibi kullanıcıların eğlenceli efektler ile kısa videolar oluşturmasına ve paylaşmasına olanak sağlayan bir platformdur.

Apparently Facebook is shutting down its TikTok clone Lasso ?? pic.twitter.com/E0qBUTQczz

— Kerry Flynn ?? (@kerrymflynn) July 1, 2020

Facebook muhtemelen bir süredir Lasso'nun fişini çekmeyi planlıyordu ancak şirketin zamanlamasının iyi olduğunu söyleyemeyiz. Geçtiğimiz günlerde Hindistan tarafından TikTok yasaklanmıştı. Yasaklama kararı elbette yalnızca TikTok ile sınırlı değildi. Hindistan, Çin ile yaşadığı gerginlik nedeni ile WeChat ve Tiktok dahil olmak üzere 59 uygulamayı ülke genelinde yasaklamıştı. Facebook, Lasso uygulamasını Hindistan'da kullanıma sunarak ülke genelinde popüler olabilirdi. 2020 yılının başlarında Facebook'un Lasso uygulamasını Hindistan'da kullanıma sunacağı söylenmişti ancak Facebook bu söylentileri yalanlamıştı.

Kaynak: Tamindir