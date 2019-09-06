Facebook dünyayı sarsan iddiayı doğruladı: 217 milyon kullanıcının telefonu internette

06.09.2019 07:54

Facebook yaklaşık 217 milyon kullanıcısının telefon numaralarının internetteki bir veri tabanında ifşa olduğunu doğruladı. Verilerin internette güvensiz ortamda paylaşıldığını ilk olarak TechCrunch adlı internet sitesi duyurmuştu.

Şirket, veri tabanının kimler tarafından oluşturulduğunu ve internet ortamında nasıl açık halde paylaşıldığını incelediğini söyledi.

VERİ TABANI ERİŞİME KAPATILDI

İnternet numaralarının ve Facebook hesaplarının paylaşıldığı veri tabanına internette şifresiz erişilebiliyordu.

TechCrunch internet sitesinin verilerin ifşa edildiğini duyurmasının ardından veri tabanı erişime kapatıldı.

Facebook, Nisan 2018'de telefon numaralarıyla kullanıcı araması yapma özelliğini kapatmıştı.

Şirket, 'kötü niyetli' kişilerin milyonlarca telefon numarası deneyip kimler tarafından kullanıldığı keşfederek sistemi manipüle ettiklerini söyledi.

FACEBOOK: GİZLİLİK AYARLARINI DEĞİŞTİRMEYENLERİN NUMARALARI İNTERNETTE OLABİLİR

Facebook, arama özelliğiyle yıllar boyu çok sayıda kişinin profiline ve telefon numarasına ulaşıldığını, gizlilik ayarlarını değiştirmeyen kullanıcıların numaralarının da internette olabileceğini ifade etti. İnternete düşen telefon numaralarının, Facebook kullanıcılarının hesaplarına bağladıkları telefon numaraları olduğu düşünülüyor.

TechCrunch'ın ortaya çıkardığı veri tabanının da bu yolla kullanıcıların verilerine ulaşmış olabileceği düşünülüyor.

TELEFON NUMARASI SAYISI 217 MİLYON

TechCrunch'ın haberine göre farklı ülkeleri kapsayan birkaç veri tabanında telefon numaraları dahil toplam 419 milyondan fazla veri kaydı bulunuyordu. Fakat aynı telefon numarasının birden fazla database'de bulunması nedeniyle sızıntıya konu telefon numarası sayısının 217 milyon olduğu belirtiliyor.

Kayıtların 133 milyonu ABD'de, 18 milyon İngiltere'de ve 50 milyondan fazlası da Vietnam'daki Facebook kullanıcılarına ait. Yani bu verilere göre 16 milyondan fazla telefon numarası bu üç ülke dışından.