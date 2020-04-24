Ezidi soykırımı davası: IŞİD zanlısı Almanya'da mahkeme önünde
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BBC

Ezidi soykırımı davası: IŞİD zanlısı Almanya'da mahkeme önünde

37 yaşındaki bir IŞİD zanlısı Ezidilere yönelik soykırıma katılmak ve bir kız çocuğunu öldürmek suçlamalarıyla Frankfurt'ta mahkeme önüne çıkarıldı.

24.04.2020 15:25 | Son Güncelleme: 24.04.2020 15:25
Ezidi soykırımı davası: IŞİD zanlısı Almanya'da mahkeme önünde

37 yaşındaki bir IŞİD zanlısı Ezidilere yönelik soykırıma katılmak ve bir kız çocuğunu öldürmek suçlamalarıyla Frankfurt'ta mahkeme önüne çıkarıldı.

Taha al-J adlı sanık beş yaşındaki bir kız çocuğunu esir alıp zincire vurmak ve sonra susuzluktan ölmeye bırakmakla suçlanıyor.

Geçen yıl Yunanistan'da gözaltına alındıktan sonra Almanya'ya iade edilen sanığın Irak ve Suriye'de IŞİD'in çeşitli askeri faaliyetlerinde yer aldığı da iddianemede yer alıyor.

Sanığın geçen yıl Münih'de mahkemeye çıkarılan Alman eşi Jennifer W de 2015 yılında Irak'ın Felluce kentinde bir kız çocuğunun öldürülmesiyle suçlanmıştı.

Taha al-J'nin davası bir IŞİD mensubuna karşı açılmış ilk soykırım davası olma özelliğini taşıyor. Sanık Ezidi toplumunu yok etme amacıyla hareket etmekle suçlanıyor.

IŞİD 2014 yılında Irak'ın kuzeyinde Ezidi toplumunun yoğunlukla yaşadığı Şengal (Sincar) bölgesine girdiklerinde onbinlerce kişi dağlara kaçmış, çok sayıda Ezidi öldürülmüş, tahminen 7 bin kadın ve kız çocuğu da esir alınmış ve çoğu tecavüze uğramıştı.

Kurtulan Ezidilerin bir kısmı daha sonra Almanya'ya sığınmıştı.

Somut suçlama: Çocuğun öldürülmesi

Alman savcılar kız çocuğu ve annesi Nora'nın 2015 yılının Haziran ayı başlarında esir olarak satın alındıklarını ve Irak'ın Felluce kentine götürüldüklerini, burada aynı yılın Eylül ayına kadar kötü muamele gördüklerini kaydediyor.

İddianamede Taha al-J'nin, çocuk yatağa işediği zaman hem çocuğu hem annesini işkenceye tabi tutarak cezalandırdığı anlatılıyor.

Annenin, 50 derece sıcakta güneşte durmaya zorlandığı ve vücudunda ağır yanıklar meydana geldiği, kızının ise kavurucu sıcakta bir pencereye bağlandığı ve sonunda susuzluktan öldüğü kaydediliyor.

Sanığın eşi de çocuğu kurtarmak için hiç bir şey yapmaması nedeniyle savaş suçu işlemekle suçlanıyor ve suçlu bulunduğu takdirde ömür boyu hapisle cezalandırılabilir.

2014 yılında Irak'a gittiği ve IŞİD'in ahlak polisi örgütlenmesine katıldığı ileri sürülen Jennifer W bir süre sonra Türkiye'de tutuklanmış.

Soykırım mıydı?

Almanya'da geçerli uluslararası ceza yasalarına göre bir kişi, eğer bir ulus, ırk, dini ya da etnik kökenden gelenleri kısmen ya tamamen yok etmeyi amacıyla, bu grubun bir mensubunu öldürür, ağır fiziki ya da psikolojik zarar verir ya da bir çocuğu zorla alıkoyarsa soykırım işlemiş sayılıyor.

Frankfurt'taki mahkemenin yargıçlarının şimdi 5 yaşındaki kız çocuğunun Ezidi azınlığa mensup olduğu için mi öldürüldüğüne ve sanığın Ezidileri yok etmeyi amaçlayıp amaçlamadığına karar vermesi gerekiyor.

Taha al-J bu davada soykırım ve kız çocuğunun öldürülmesi dışında, bir terör örgütüne üye olmak ve insan kaçakçılığı yapmakla da suçlanıyor.

BBC
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