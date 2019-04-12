Ezber Bozan Ekrem İmamoğlu, S-400 Konusuna Değindi: Can Sıkıyor

Seçim ardından itiraz süreçleri ve beraberindeki tartışmalar devam ederken, Ekrem İmamoğlu yeniden kameraların karşısına geçerek gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.

Kesin olmayan sonuçlara göre İstanbul'da yarışı önde götüren, İmamoğlu, "Buradan YSK'ya sesleniyorum. Maltepe'de 12 gündür sayım işlemi devam ediyor. Bitirin artık bu işi. Anlamsız yere orada frene basılıyor. AK Parti ve MHP'li üyelerin yavaşlatma içinde olduğunu biliyorum. Amacınız nedir?" dedi.

"ULUSLARARASI MESELELER HEPİMİZİN CANINI SIKIYOR"

İmamoğlu ayrıca dış politikadaki gelişmelere değinerek, "Uluslararası meseleler hepimizin canını sıkıyor. S-400 meselesi ABD ile yaşananlar geride kalmış gibi sadece İstanbul'u konuşuyoruz. Çok daha önemli şeyleri ıskalıyoruz" şeklinde konuştu.

"İSTANBUL'UN YORULMASINI KABUL ETMİYORUZ"

Seçim itiraz süreci hakkında İmamoğlu'nun açıklamaları şöyle: "Ekonomi can yakıyor. Ekonomik travmayı milletçe yaşıyoruz. Uluslararası meseleler de aynı şekilde hepimizin canını sıkıyor. S-400 meselesi ABD ile yaşananlar geride kalmış gibi sadece İstanbul'u konuşuyoruz. Çok daha önemli şeyleri ıskalıyoruz. Ülkemizin, İstanbul'un anlamsız derecede yorulmasını şiddetle kabul etmiyoruz. Bu can sıkıyor.

"ÇALIŞAN HERKES BİZİM BAŞIMIZIN ÜSTÜNDE"

İBB büyük bir organizasyon. İBB'deki bazı usul ve uygulamalar kulağımıza geliyor. Takip edip denetlemeye çalışıyoruz, çok üzülüyoruz. İstanbul sorununu bir an önce çözmemiz gerekiyor. Sendika değiştirmek için baskı yapıldığı iddiaları geliyor. Ben İBB çalışanlarına tekrar sesleniyorum. Çalışan herkes bizim başımızın üstünde. Bence en çok rencide edilen AK Partili dostlarım hemşehrilerimdir. Buradan sesleniyorum. Birçok seçim yaşamış, hizmet etmiş AK Parti'ye oy vermiş vatandaşlarım şu anda yaratılan ortam gerçekten kaygı verici, üzüntü verici.

"YAZIKTIR, GÜNAHTIR"

Beni kutlayan hayırlı olsun diyen pek çok AK Partili dostlarım var. Yazıktır günahtır. En başta benim AK Partili hemşehrilerime yazık ediyorsunuz, onların kalbini kırıyorsunuz. Çok net, onları kucaklayacak bir belediye olacak.

MALTEPE'DE DEVAM EDEN SAYIM

Buradan YSK'ya sesleniyorum. Maltepe'de 12 gündür sayım işlemi devam ediyor. Bitirin artık bu işi. Anlamsız yere orada frene basılıyor. AK Parti ve MHP'li üyelerin yavaşlatma içinde olduğunu biliyorum. Amacınız nedir?"