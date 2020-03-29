Eymir Belediyesi koronavirüse karşı maske ve eldiven dağıttı Sorgun'a bağlı Eymir beldesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı, maske ve eldiven dağıtıldı.

Sorgun'a bağlı Eymir beldesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı, maske ve eldiven dağıtıldı.

Eymir Belediye Başkanı Çetin Mertoğlu, koronavirüsle mücadelede işi şansa bırakmayacaklarını söyledi.

Mertoğlu, koronavirüs tehdidine karşı belde genelinde ilaçlama ve dezenfekte çalışması yaptıklarını belirterek, "Beldemizin tüm cadde ve sokakları yıkandı ve ilaçlandı. Halkımız ve yaşlılarımız kurallara uyarak evlerinden çıkmıyor. İhtiyacı olan vatandaşlarımızın ihtiyacı ekiplerimiz tarafından karşılanıyor. Esnaf arkadaşlarımıza ve vatandaşlarımıza eldiven ve maske dağıtımı yapıldı. Hassasiyetlerinden dolayı halkımıza teşekkür ediyorum." dedi.

Kaynak: AA