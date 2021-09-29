Eylem Şahin ve Anıl Diricanlı milyonlara koşuyor...

Tiktok platformunun sevilen sayılan ve çok ciddi kitlelere sahip olan iki yüzü Eylem Şahin ve Anıl Diricanlı uzun süredir üzerinde çalıştıkları Biz Evleniyoruz adlı single çalışmaları ile birçok müzisyene taş çıkarttı...

TİKTOK'DA YILIN EN İYİ ÇIKIŞ YAPAN ŞARKISI ÖDÜLÜNÜ ALIYORLAR...

Bu yıl bir yenisi düzenlenecek olan Uluslararası iş insanları zirvesi 2021 ödüllerinde Tiktok'da yılın en iyi çıkış yapan şarkısı Eylem Şahin ve Anıl Diricanlı Biz Evleniyoruz oldu.

KLİP İÇİN GELİNLİK VE DAMATLIK GİYDİLER...

Herkes tarafından gerçekten evlendikleri düşünülen çift herhangi bir evlilik yok klip için bu şekilde göründük dedi. Klipte göz kamaştıran altınlarıyla gündeme oturan Eylem Şahin altınlarının gerçek olup olmaması hakkında henüz bir açıklama yapmadı...

7 MİLYONA MERDİVEN DAYADIK HERKESE TEŞEKKÜR EDERİZ...

Yeni çalışmaları ile bir anda tiktokun ve müzik listelerinin zirvesine oturan Eylem Şahin ve Anıl Diricanlı ; Üç hafta gibi kısacık bir zamanda 7 milyona merdiven dayadık desteklerini bir an olsun esirgemeyen emeği geçen herkese sonsuz teşekkür ederiz , çok yakında yepyeni projeler ile karşınızda olacağız dedi...

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