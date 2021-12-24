'Evrilish' filminin Türkiye çekimleri tamamlandı

Ma'suma, Dom dlya rusalok filmleriyle adından söz ettiren, 2000 Songs of Farida filmiyle de Oscar'a aday gösterilen ünlü Özbek yönetmen Yalkin Tuychiev'in yeni sinema filmi 'Evrilish'in Türkiye çekimleri tamamlandı. İstanbul'un Şile ve Tuzla ilçelerinde 1 ayda çekilen filmin yeni yılda vizyona girmesi bekleniyor.

Sovyet işgalinden kaçan bir askerin Avrupa yolculuğunu ve başından geçen olayları konu alan ve Özbekistan Kültür Bakanlığı tarafından desteklenen 'Evrilish' isimli sinema filminin Türkiye çekimleri tamamlandı. Çekimleri Şile ve Tuzla'da yapılan filmin Türkiye'deki yapımcılığını ise Kanguru Yapım'ın kurucusu Volkan Ongi üstlendi.

TÜRKİYE YABANCI YAPIMCILAR İÇİN YATIRIM MERKEZİ OLMALI

İlk defa uluslararası bir projeye imza atan Ongi, "Projeyi, Özbek dostlarımızı en iyi şekilde ağırlayarak bitirdik. Şimdiden ikinci projenin sözünü aldık. Ülkemiz yabancı yapımcılar için yatırım merkezi haline dönüşmelidir. Bunun için elimizden geleni yapıyoruz" diye konuştu.

"İSTANBUL'U ÇOK SEVDİM"

Filmin yönetmen koltuğunda ise Ma'suma, Dom dlya rusalok filmleriyle adından söz ettiren, 2000 Songs of Farida filmiyle de Oscar'a aday gösterilen ünlü Yalkin Tuychiev oturuyor. Türkiye'yi ve özellikle İstanbul'u çok sevdiğini belirten Tuychiev, filmin İngiltere sahneleri için Türkiye'de olduklarını ifade etti.

Tuychiev, "Rusya, Özbekistan ortak yapımı olan filmin Türkiye çekimleri 1 ay sürdü. Hikayemiz, Mısır, Türkiye ve Özbekistan'da geçiyor. Yeni yılda vizyona girmesini planlıyoruz" dedi. Tuychiev kendisi gibi Oscar'a aday gösterilen usta yönetmen Semih Kaplanoğlu ile bir araya gelip, dostluklarını pekiştirdiklerini dile getirdi.

Türk ve Özbek karma teknik ekipten oluşan projenin görüntü yönetmenliğini ise Rustam Muradov yaptı. Daha önce de bir Türk projesinde görev alan Muradov Türk insanlarını ve projelerini çok beğendiğini, kendini evinde gibi hissettiğini söyledi.