Evren'in Sınırı Var Mı?

EVREN, ANKARA (Space Mag Türkiye) - Evren'in içinde milyonlarca yıldız, gezegen ve gök cismi bulunuyor. Hala yeni galaksiler, gezegenler ve yıldızlar keşfetmeye devam ediyoruz. Peki evrenimizin bir sonu var mı?

Evrenimiz, Big Bang'dan beri genişlemeye devam ediyor. Evren'de şu anda gözlemleyebildiğimiz en uzak gök cisimleri 30 milyar ışık yılı uzaklıkta bulunuyor. Big Bang'in 13 milyar yıl önce patladığını varsaysak bu evrenin genişlediğinin kanıtlarından biridir.

GENİŞLEMEYE DEVAM EDECEK

Evrenin şu ana kadar sadece yüzde 3'ünü gözlemleyebildik. Geriye kalan yüzde 97'sinde tahminimize göre bilmediğimiz milyonlarca gezegen, yıldız ve gök cismi var.

Evren kendi enerjisini kaybedince yok olacak. Bu enerjisini kaybedince evren genişlemeye devam edecek.

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