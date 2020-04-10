Evlilik yıl dönümünü kutladı
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Aslı Gökyokuş, Magazin

Evlilik yıl dönümünü kutladı

Türk rock müziğin güçlü kadın şarkıcılarından Aslı Gökyokuş, sosyal medya hesabında evlilik yıl dönümünü kutladı.

10.04.2020 12:32 | Son Güncelleme: 10.04.2020 12:32
Evlilik yıl dönümünü kutladı

Türk rock müziğin güçlü kadın şarkıcılarından Aslı Gökyokuş, sosyal medya hesabında evlilik yıl dönümünü kutladı. '11 yıl önce bugün evlendik' notu ile eşi Erdal Yıldırım ile evde çektiği fotoğrafını paylaştı. 'Onlarca anı, binlerce gün...Tek bir kelimeyle özetlemek zor. Aşk ve Yaz' yazarak evlilik yıldönümünü kutlayan Gökyokuş, sürpriz yaparak kızı ile çekilmiş ikinci bir fotoğrafı da paylaştı. Aslı Gökyokuş, eşinin çaldığı gitar eşliğinde söylediği kendi şarkısı 'Tüm Şehir Ağladı'yı video olarak hayranları ile paylaştı.

Kaynak: Snob Magazin

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