Evlilik yıldönümünde paylaşım yapmayan Beren Saat'in nerede olduğu ortaya çıktı

2014 yılında romantik bir düğünle evlenen popçu Kenan Doğulu ve oyuncu Beren Saat'in evliliğinin üstünde kara bulutlar dolaşmaya devam ediyor. 5'inci evlilik yıl dönümlerinde ortalarda görünmeyen Beren Saat ve Kenan Doğulu'nunnerede oldukları ise merak konusu oldu.

SİNYAL GELDİ

Son bir yıldır boşanma haberleriyle gündeme gelen ünlü çiftten sürekli kafa karıştıran adımlar geliyor. Boşanacakları iddialarına net cevap vermeyen ancak sosyal medya hesaplarından da birlikte bir paylaşım yapmayan ikiliden, önceki gün iddiaları güçlendirecek sinyal geldi.

HİÇBİR PAYLAŞIM YAPMADILAR

29 Temmuz'da evliliklerinin 5'inci yılına giren Beren Saat ve Kenan Doğulu önceki yılların aksine sosyal medya hesaplarında evlilik yıldönümleriyle ilgili herhangi bir paylaşmadı.

SETTE ORTAYA ÇIKTI

Bu yıl sessizliğe gömülen çiftten Beren Saat'in evlilik yıl dönümünü yeni dizisi Atiye'nin setinde geçirdiği ortaya çıktı.