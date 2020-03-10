Evlilik hayali kuran kişiyi düzmece nişan töreni düzenleyip dolandırdılar
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Gaziantep, 3. Sayfa

Evlilik hayali kuran kişiyi düzmece nişan töreni düzenleyip dolandırdılar

Gaziantep'te evlilik vaadiyel kandırdıklarının kişinin 8 bin TL'sini alan ve düzmece bir nişan merasimi düzenleyen 6 kişilik çete, polis ekiplerinin başarılı operasyonuyla çökertildi. Dolandırıcılık hikayesinden geriye düzmece törende çekilen kareler kaldı.

10.03.2020 15:37 | Son Güncelleme: 10.03.2020 15:49
Evlilik hayali kuran kişiyi düzmece nişan töreni düzenleyip dolandırdılar

Gaziantep'te bir kişi evlilik vaadiyle 8 bin TL dolandırıldı. Düğün ihtiyaçları bahanesiyle şahsın 8 bin TL'sini alan ve düzmece bir nişan merasimi düzenleyen suç örgütü polis operasyonu ile çökertildi.

Gaziantep'te yaşayan M.Ç isimli şahıs, tanıdıkları ile ile S.A isimli şahısla evlenmek istedi. M.Ç, evlenmek amacıyla S.A ve beraberindeki 5 kişiye bir miktar para verdi. Gerçekleştirilen aile arasındaki düzmece bir nişan merasiminin de ardından bir miktar daha para veren M.Ç, toplamda 8 bin TL'yi alan S.A ve beraberindekilere bir daha ulaşamadı.

DOLANDIRILDIĞINI ANLAYINCA POLİSİ ARADI

Bunun üzerine dolandırıldığını anlayan M.Ç, polise haber vererek, yardım istedi. Gaziantep Emniyet Müdürlüğü Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro ekipleri, M.Ç'nin elindeki nikah merasimine ait fotoğraf ve videoları inceleyen ekipler, şahısların eşkal ve kimlik bilgilerini tespit etti. Polis, yaptığı operasyon ile Aksaray'dan geldikleri belirlenen 6 kişiyi düzenlenen operasyon ile gözaltına aldı.

ADLİ KONTROL ŞARTIYLA SERBEST KALDILAR

Gözaltına alınan S.A., F.B, M.Ş, çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanırken, diğer 3 kişi ise adli kontrol kararı ile serbest bırakıldı.

Evlilik hayali kuran kişiyi düzmece nişan töreni düzenleyip dolandırdılar

Kaynak: İHA

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Evlilik hayali kuran kişiyi düzmece nişan töreni düzenleyip dolandırdılar

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