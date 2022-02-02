Evlilik Hakkında Her Şey son bölüm izle! FOX TV Evlilik Hakkında Her Şey 17. bölüm full HD izle! Evlilik Hakkında Her Şey yeni bölümde neler olacak?
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Evlilik Hakkında Her Şey son bölüm yayınlandı! FOX TV Evlilik Hakkında Her Şey 17. bölüm izleyemeyenler Evlilik Hakkında Her Şey son bölüm izle! FOX TV Evlilik Hakkında Her Şey 17. bölüm izle! Evlilik Hakkında Her Şey son bölüm full HD izle! araştırmaları yapmaya başladı. Peki, Evlilik Hakkında Her Şey yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Evlilik Hakkında Her Şey yeni bölümde neler olacak haberimizde...
FOX TV ekranlarında yayınlanan ve yayınlandığı her akşam büyük beğeni toplayan Evlilik Hakkında Her Şey dizisi 17. bölümü yayınlandı. FOX TV Evlilik Hakkında Her Şey 17. bölüm izleyemeyenler Evlilik Hakkında Her Şey son bölüm izle! FOX TV Evlilik Hakkında Her Şey 17. bölüm izle! Evlilik Hakkında Her Şey son bölüm full HD izle! araştırmaları yapmaya başladı. Peki, Evlilik Hakkında Her Şey yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Evlilik Hakkında Her Şey yeni bölümde neler olacak haberimizde...
Bora ve Sergen'in büroda yarattığı depremin etkileri sürerken Songül'ün ani gelişi Azra'yı zor bir davayla karşı karşıya bırakacaktır. Serhan Gülan davasının ortaya çıkmasıyla Azra'nın Yıldırım'a olan güveni sarsılır. Yıldırım, Azra'nın güvenini tekrar kazanabilmek için harekete geçer. Çolpan ve Sanem tarafından ihanetle suçlanan Deniz'e aileden sürpriz bir isim yardım eli uzatır. Bugüne kadar aile hukuku davalarına bakan Arsen Cevher Hukuk Bürosu'nda Bora'nın yönetime geçmesiyle ceza davalarına da bakılmaya başlanır. Müvekkil portföyündeki bu değişim Sanem'i heyecanlı bir maceraya sürükleyecektir. Oğlu Eren'in babasıyla birlikte yaşamak istemesi Azra üzerinde sarsıcı bir etki yaratır. Kendi hukuk bürosundan uzaklaşmak zorunda kalan Erman geçmişini sorgulamaya başlar. Çolpan'la geçmişlerine ait büyük bir sırrın Bora ile bağlantısı olduğundan şüphelenir.Erman'ı bürodan uzaklaştırmayı başaran Bora için sıradaki hedef Çolpan Cevher'dir. Fakat savaş bayraklarını asan Cevher kadınlarıyla uğraşmanın zannettiği kadar kolay olmadığını Bora da anlayacaktır…
EVLİLİK HAKKINDA HER ŞEY SON BÖLÜM İZLE!
EVLİLİK HAKKINDA HER ŞEY 17. BÖLÜM İZLE
Cevher ailesine mensup birbirinden çok farklı dört kadının ortak geçmişlerine olan tepkileri ve farklılıkları işlenecek. Bir evliliğin bütün aşamalarını bu dört kadın kahramanımız üzerinden göreceğimiz dizide; Çolpan (Sumru Yavrucuk) boşanmış, Azra (Gökçe Bahadır) uzun yıllardır evli, Güneş (Tülin Ece) evlilik arifesinde ve Sanem (Gökçe Eyüboğlu) ise evlilik kavramını tümüyle reddetmektedir.
Gökçe Bahadır : Azra
Sarp Akkaya
Yiğit Kirazcı
Erdal Küçükkömürcü
Sumru Yavrucuk : Çolpan
Gökçe Eyüboğlu : Sanem
Fırat Altunmeşe
Tülin Ece : Güneş
Bertan Asllani
Cevdet Arıcılar
Esma Yılmaz
Rüzgar Doruk Özmü
Emine Ada Sezer
Mila Kasarcı