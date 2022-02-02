Evlilik Hakkında Her Şey son bölüm izle! FOX TV Evlilik Hakkında Her Şey 17. bölüm full HD izle! Evlilik Hakkında Her Şey yeni bölümde neler olacak?

FOX TV ekranlarında yayınlanan ve yayınlandığı her akşam büyük beğeni toplayan Evlilik Hakkında Her Şey dizisi 17. bölümü yayınlandı. FOX TV Evlilik Hakkında Her Şey 17. bölüm izleyemeyenler Evlilik Hakkında Her Şey son bölüm izle! FOX TV Evlilik Hakkında Her Şey 17. bölüm izle! Evlilik Hakkında Her Şey son bölüm full HD izle! araştırmaları yapmaya başladı. Peki, Evlilik Hakkında Her Şey yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Evlilik Hakkında Her Şey yeni bölümde neler olacak haberimizde...

EVLİLİK HAKKINDA HER ŞEY SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Bora ve Sergen'in büroda yarattığı depremin etkileri sürerken Songül'ün ani gelişi Azra'yı zor bir davayla karşı karşıya bırakacaktır. Serhan Gülan davasının ortaya çıkmasıyla Azra'nın Yıldırım'a olan güveni sarsılır. Yıldırım, Azra'nın güvenini tekrar kazanabilmek için harekete geçer. Çolpan ve Sanem tarafından ihanetle suçlanan Deniz'e aileden sürpriz bir isim yardım eli uzatır. Bugüne kadar aile hukuku davalarına bakan Arsen Cevher Hukuk Bürosu'nda Bora'nın yönetime geçmesiyle ceza davalarına da bakılmaya başlanır. Müvekkil portföyündeki bu değişim Sanem'i heyecanlı bir maceraya sürükleyecektir. Oğlu Eren'in babasıyla birlikte yaşamak istemesi Azra üzerinde sarsıcı bir etki yaratır. Kendi hukuk bürosundan uzaklaşmak zorunda kalan Erman geçmişini sorgulamaya başlar. Çolpan'la geçmişlerine ait büyük bir sırrın Bora ile bağlantısı olduğundan şüphelenir.Erman'ı bürodan uzaklaştırmayı başaran Bora için sıradaki hedef Çolpan Cevher'dir. Fakat savaş bayraklarını asan Cevher kadınlarıyla uğraşmanın zannettiği kadar kolay olmadığını Bora da anlayacaktır…

EVLİLİK HAKKINDA HER ŞEY SON BÖLÜM İZLE!

EVLİLİK HAKKINDA HER ŞEY 17. BÖLÜM İZLE

EVLİLİK HAKKINDA HER ŞEY KONUSU NEDİR?

Cevher ailesine mensup birbirinden çok farklı dört kadının ortak geçmişlerine olan tepkileri ve farklılıkları işlenecek. Bir evliliğin bütün aşamalarını bu dört kadın kahramanımız üzerinden göreceğimiz dizide; Çolpan (Sumru Yavrucuk) boşanmış, Azra (Gökçe Bahadır) uzun yıllardır evli, Güneş (Tülin Ece) evlilik arifesinde ve Sanem (Gökçe Eyüboğlu) ise evlilik kavramını tümüyle reddetmektedir.

EVLİLİK HAKKINDA HER ŞEY OYUNCULARI KİMLER?

Gökçe Bahadır : Azra

Sarp Akkaya

Yiğit Kirazcı

Erdal Küçükkömürcü

Sumru Yavrucuk : Çolpan

Gökçe Eyüboğlu : Sanem

Fırat Altunmeşe

Tülin Ece : Güneş

Bertan Asllani

Cevdet Arıcılar

Esma Yılmaz

Rüzgar Doruk Özmü

Emine Ada Sezer

Mila Kasarcı

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