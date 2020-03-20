Evli adamın sevgilisiyle İtalya kaçamağı pahalıya patladı İngiltere'de yaşayan evli bir adam, sevgilisi ile kaçamak yapmak için gittiği İtalya'da koronavirüse yakalandı. Eşine iş seyahatine gittiğini söyleyen kişi, şimdi karantinada iyileşmeyi bekliyor.

Dünyada koronavirüsten en çok etkilenen ülkelerden biri de İtalya. Ölü sayısının 4 bine yaklaştığı ülkeye sevgisiyle kaçamak yapmak için giden evli bir adam, dönüşte kendini de hasta buldu. Karantina altına alınan aldatan koca, doktorlara her şeyi itiraf ederken eşinin tüm bunlardan haberdar olmadığını söyledi.

DOKTORLARA İTİRAF ETTİ

Eşine iş seyahatinde olduğu yalanını söyleyerek İtalya'ya sevgilisiyle kaçamak yapmak için giden adam, İngiltere'ye döndüğü zaman koronavirüs salgınına yakalandığını öğrendi. Eve geldiğinde kendindeki rahatsızlıkları gözlemleyerek sağlık kuruluşuna başvuran aldatan koca, tedavi altına alındı. Doktorlara olayın iç yüzünü anlatırken eşinin, onu aldattığını ve kaçamak tatilini bilmediğini söyledi.

ŞAHSIN SAĞLIK DURUMU İYİ

The Sun'ın haberine göre sevgisiyle yaptığı İtalya tatilinde koronavirüs salgınına yakalanan adam, şimdi tedavi altında. Yapılan açıklamaya göre adamın genel sağlık durumunun iyiye gittiği ve kısa zamanda sağlığına kavuşacağı belirtiliyor.

''ÜLKESİNE DÖNEBİLDİĞİ İÇİN ŞANSLI''

Eşine söylediği yalana doktorları da dahil eden adam, sağlık çalışanlarının söylediğine göre büyük panik içerisinde. Kaçamak tatil için iyi bir bahane uydurduğunu ancak dünyayı derinden etkileyen virüsü hesaba katmadığını söylüyorlar. Ayrıca hepsi de aldatan kocanın, uçuşlar iptal edilmeden ülkesine dönebildiği için şanslı olduğunu düşünüyor.

HABERSİZ EŞ DE KARANTİNADA

Koronavirüse yakalanan adamın her şeyden habersiz eşi de, tedbir amaçlı kendisini evinde karantinaya aldı.