Evlere dadanan suç makinesi, son işinde yakalandı
Kocaeli'nin Derince ilçesinde gözlerine kestirdikleri bir eve hırsızlık için giren 3 kadından 1'i emniyet ekiplerinin başarılı operasyonuyla yakalandı. Emniyette işlemleri devam eden şüphelinin 21 adet suç kaydının olduğu ortaya çıktı.
Kocaeli'nin Derince ilçesinde hırsızlık için bir eve giren 3 kadından 1'i yakalanarak gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen şüphelinin 21 adet suç kaydının olduğu ortaya çıktı.
Olay, 24 Ocak tarihinde Kocaeli'nin Derince ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, polis ekipleri bir evden hırsızlık yapıldığı ihbarı sonrasında harekete geçti. Olayla ilgili inceleme başlatan polis ekipleri hırsızlık olayını gerçekleştiren şahısların Ö.B., B.V. ve Ş.G. isimli 3 kadın olduğu tespit edildi. Şüphelilerden B.V.'nin cezaevinde olduğu tespit edilirken, Ö.B. ise dün İstanbul Kartal'da düzenlenen operasyonda yakalanarak gözaltına alındı.
TAM BİR SUÇ MAKİNESİ
Derince İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne getirilen Ö.B.'nin evden hırsızlık suçundan 21 adet suç kaydının olduğu belirlendi. Ö.B. emniyetteki işlemlerinin ardından Kocaeli Adliyesine sevk edildi. Şüphelilerden Ş.G.'nin ise yakalanması için çalışmaların sürdüğü öğrenildi.
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direk idam toplumda bunları istemiyoruzCevap Yaz 10 Yayından Kaldır
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İDAMMMCevap Yaz 6 1 Yayından Kaldır
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21 ADET SUÇ KAYDI OLUP DIŞARDA GEZİYORSA VE HAALA SUÇ İŞLEYEBİLİYORSA; KANUN UYGULAYICILARDA BİR SORUN VAR DEMEKTİR.Cevap Yaz 19 1 Yayından Kaldır
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suç makinası sadece Türkiyeye mahsus bir makinedir ve gücünü adalet bakanlığından alır. uyduruk kanunlarımız ve vicdansız hakimlerimizin defalarca suç işlediği halde aferin diyerek serbest bırakması ile oluşan ve sadece bize zarar veren bu makina Türk adaletinin en büyük icadıdır.Cevap Yaz 13 1 Yayından Kaldır