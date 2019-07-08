Evlenecek çiftlere "dini" ve "resmi" nikah kolaylığı

Ağrı Belediyesince başlatılan yeni uygulamada, dünya evine girecek çiftlerin, resmi nikahlarının yanında istek üzerine dini nikahları da kıyılıyor.

Bir ömür boyu beraberliğe "evet" demek için Ağrı Belediyesine başvuran çiftlerin, resmi nikahın yanında istekleri üzerine dini nikahları da kıyılmaya başlandı.

Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan'ın talimatı üzerine evlendirme memurluğunda başlatılan yeni uygulama, evlenmek için belediyeye başvuran çiftlere büyük kolaylık sağladı.

Uygulama Fatma Barışer ve Rojhat Zorbay'ın, Sayan tarafından dini ve resmi nikahının bir arada kıyılmasıyla hayata geçirildi.

Sayan, nikah töreninde yaptığı konuşmada, genç çiftlere ömür boyu mutluluk diledi.

Başlattıkları yeni uygulamayla istek üzerine belediye olarak çiftlerin önce dini, sonra da resmi nikahını kıyacaklarını ifade eden Sayan, "Dini ve resmi nikahı ailelerin isteği üzerine birlikte kıyacağız. İsteyen aileler müracaat ettiklerinde belirtecekler. Ağrı Belediyesi olarak yapacağımız bu uygulama ile önce dini nikahlarını kıyacağız sonrada belediye olarak resmi nikahlarını kıyacağız. Allah hayırlı ve uğurlu etsin." diye konuştu.

Resmi ve dini nikahı bir arada kıymanın mutlululuğunu yaşayan Fatma ve Rojhat çifti de Sayan'a teşekkür etti.

Kaynak: AA