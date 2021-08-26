Evinin önündeki havuzda ölü bulundu
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Evinin önündeki havuzda ölü bulundu

Evinin önündeki havuzda ölü bulundu
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Antalya'nın Kumluca ilçesinde bir kişi evinin önündeki küçük havuzda ölü olarak bulundu.

Antalya'nın Kumluca ilçesinde bir kişi evinin önündeki küçük havuzda ölü olarak bulundu.

Olay, dün saat 17.00 civarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, ailesi Ali Adıgüzel'in havuzda hareketsiz yattığını gördü. Panik halinde komşularından yardım isteyen aile, daha sonra sağlık ekiplerini aradı. Kısa süre içerisinde olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri geldi. Sağlık ekipleri, incelemelerinin ardından Ali Adıgüzel'in hayatını kaybettiğini bildirdi. Jandarma ekipleri ve cumhuriyet savcısının olay yerinde yaptığı incelemelerin ardından Ali Adıgüzel'in cansız bedeni, kesin ölüm sebebinin belirlenmesi üzerine Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Öte yandan, talihsiz adamın yakınları daha önce anjiyo geçirdiğini, ölü bulunduğu havuzun boğulacak kadar derin ve geniş olmadığını söyleyerek Adıgüzel'in kalp krizi geçirmiş olabileceğini belirttiler. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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