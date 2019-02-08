Hırsızlar, Evine Geldikleri Yaşlı Kadının Boğazını Sıkıp, Altınlarını Gasbetti
Kahramanmaraş'ta, kimliği belirsiz 2 kişi, evine girdikleri 80 yaşındaki Fatma Karakuş'u boğazını sıkarak gasp etti.
Kahramanmaraş'ta, kimliği belirsiz 2 kişi, evine gelip boğazını sıktığı Fatma Karakuş'un (80) parası ile altınlarını gasp etti. İhbarla harekete geçen polis ekipleri, gaspçıların yakalanması için çalışma başlattı.
YAŞLI KADIN KORKU DOLU ANLAR YAŞADI
Olay, sabah saatlerinde, Genç Osman Mahallesi'nde meydana geldi. Yalnız yaşayan Fatma Karakuş'un evine, iddiaya göre, kimliği belirsiz 2 kişi gelip, kapıyı çaldı. İkili, kapıyı açan yaşlı kadını ağzını kapatarak, odaya götürdü. Karakuş'un boğazını sıkan 2 kişi, evdeki para ve altınları gasbettikten sonra kaçtı. Büyük korku yaşayan yaşlı kadının ihbarı üzerine, eve polis ve sağlık ekipleri geldi. Sağlık görevlileri, boğazı sıkılan Fatma Karakuş'u evdeki ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye götürdü. Evde inceleme yapan polis ekipleri, gaspçıların yakalanması için çalışma başlattı.
1 ALTIN VE 150 LİRASINI ÇALDILAR
Fatma Karakuş'un oğlu Dursun Karakuş, Aydın'da okuyan oğlunun Kahramanmaraş'a gelip, babaannesini ziyaret etmesiyle olaydan haberdar olduklarını belirterek, "Annemin gırtlağına çöküp, soymuşlar. 2 kişilermiş. Lambayı kapatıp, gırtlağına çökmüşler. 1 cumhuriyet altını ile bin 150 lira da parasını almışlar" dedi.
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allah belasını versin insanlıkmı bu hiçmi vicdan kalmamışCevap Yaz 10 Yayından Kaldır
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Suriyeliler ülkenize dönünCevap Yaz 10 1 Yayından Kaldır
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Parasini karsilamaya hazirim.insan boyle yasliya boyle davranirmiCevap Yaz 15 Yayından Kaldır
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ÖBÜR DÜNYASI VAR BUNUNCevap Yaz 8 1 Yayından KaldırYORUM CU: Öbür tarafta düşünen insan mı kaldı,insan5 Yayından Kaldır