Evine alacağını almaya gelen kişiyi öldüren şüpheli tutuklandı
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Evine alacağını almaya gelen kişiyi öldüren şüpheli tutuklandı

Evine alacağını almaya gelen kişiyi öldüren şüpheli tutuklandı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Konya'da 1 kişinin hayatını kaybettiği alacak-verecek kavgası ile ilgili gözaltına alınan cinayet zanlısı çıkartıldığı mahkemece tutuklandı.

Konya'da 1 kişinin hayatını kaybettiği alacak-verecek kavgası ile ilgili gözaltına alınan cinayet zanlısı çıkartıldığı mahkemece tutuklandı.

Olay, önceki gece saat 01.00 sıralarında merkez Selçuklu ilçesi Kosova Mahallesi Şükrü Efendi Sokak üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, Veysel Yiğit (34), arkadaşları Osman Ç. (48) ve Kamuran K. (38) ile birlikte alacağı olan 170 bin lirayı tahsil etmek üzere Bayram T.'nin (36) evine geldi. Burada bir süre konuşan iki grup arasında çıkan tartışmada Bayram T., yanındaki tabancayla Veysel Yiğit'i karnından yaraladı. Arkadaşlarını kanlar içerisinde gören Osman Ç. ve Kamuran K., Bayram T.'yi darp etti. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, ağır yaralanan Veysel Yiğit'i ambulansla hastaneye kaldırdı. Burada yapılan tüm müdahalelere rağmen Veysel Yiğit, kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Olayın ardından Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, cinayet zanlısı Bayram T. ile onu darp eden Osman Ç. ve Kamuran K.'yı gözaltına aldı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan 3 zanlı adliyeye sevk edildi. Cumhuriyet Başsavcılığınca "kasten öldürme" suçundan tutuklama talebi ile Konya Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğine sevk edilen Bayram T. tutuklanarak cezaevine gönderilirken, Bayram T.'yi olay yerinde darp eden Osman Ç. ve Kamuran K'nin ise serbest bırakıldığı öğrenildi. - KONYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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