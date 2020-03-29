Evinde rahatsızlanan Fatma teyzeyi "Vefa Sosyal Destek Grubu" hastaneye ulaştırdı - AĞRI Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde rahatsızlanan 71 yaşındaki Fatma Kaya, "Vefa Sosyal Destek Grubu" ekiplerince hastaneye kaldırıldı.

Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde rahatsızlanan 71 yaşındaki Fatma Kaya, "Vefa Sosyal Destek Grubu" ekiplerince hastaneye kaldırıldı.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında İçişleri Bakanlığınca yayımlanan genelge kapsamında evden çıkmaları kısıtlanan 65 yaş üzeri kişiler ile kronik rahatsızlığı bulunanlar, 112, 155 ve 156 numaralı hatları arayarak yardım talebinde bulunuyor.

Doğubayazıt Kaymakamlığı bünyesinde oluşturulan Vefa Sosyal Destek Grubu da yaşlı ve kronik rahatsızlığı bulunan kişilerin hem günlük taleplerini hem de acil ihtiyaçlarını karşılıyor.

İlçeye 37 kilometre mesafedeki Suluçem köyünde yalnız yaşayan 71 yaşındaki Fatma Kaya, rahatsızlanınca köy muhtarı Zafer Kaya'ya haber verdi.

Muhtar Kaya, mide ağrısı şikayeti olan yaşlı kadının hastaneye ulaştırılması için Suluçem Jandarma Karakolunu ve 112 Acil Servis ekiplerini aradı.

İlçe Sağlık Müdürlüğünün koordinesinde harekete geçen ekipler, yaşlı kadını evinden alarak ambulansla Doç Dr. Yaşar Eryılmaz Doğubayazıt Devlet Hastanesi'ne götürdü.

Hastanede müdahale edilen yaşlı kadın, ekipler tarafından tekrar evine bırakıldı.

Kaynak: AA