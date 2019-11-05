Defineciler suçüstü yakalandı: Osmanlı dönemine ait 44 adet sikke ele geçirildi

05.11.2019 17:30 | Son Güncelleme: 05.11.2019 17:55

Manisa'nın Saruhanlı ilçesinde 85 yaşındaki bir kişiye ait kullanılmayan bir evin bahçesinde define aramak için 17 metre çukur açtığı öne sürülen 2 kişi suçüstü yakalandı. Şahısların açtıkları çukurdan 44 adet Osmanlı dönemine ait sikke buldukları öğrenildi.

İKİ ÇUKUR KAZDIKLARI TESPİT EDİLDİ

Manisa'nın Saruhanlı ilçesine bağlı Koldere Mahallesi'nde yaşayan 85 yaşındaki M.B.'ye ait kullanılmayan bir evin bahçesinde izinsiz kazı yapıldığı ihbarını değerlendiren Saruhanlı İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, yaptıkları takip sonucu izinsiz kazı yapan şüphelilere suç üstü baskın düzenledi. Evde yapılan incelemede şüpheliler H.T. (32) ve A.İ'nin (44) evin bahçesine 17 metre, evin bir odasında ise 10 metre derinlikte iki çukur kazdıkları tespit edildi.

OSMANLI DÖNEMİNE AİT 44 ADET SİKKE ELE GEÇİRİLDİ

Öte yandan, operasyonda kazıda kullanılan bir iş makinesi, bir taşlama makinesi, 2 beton delme makinesi, 10 metrelik bir halat, 3 baret başlık, bir kompresör, bir el matkabı ile 44 adet Osmanlı dönemine ait olduğu düşünülen madeni para ve bir testi ele geçirildi. Olay yerinde yapılan incelemelerin ardından H.T. (32) ve A.İ'yi (44) gözaltına alındı. Zanlılar, jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Kaynak: İHA