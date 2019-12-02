Kız kardeşini kaçıran kişinin evine yakmak isteyen ağabey, kendini yaktı
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Kız kardeşini kaçıran kişinin evine yakmak isteyen ağabey, kendini yaktı

Adana'da kız kardeşini kaçıran kişinin evini yakmak isteyen bir kişi kendini ve iki arkadaşını yanlışlıkla ateşe verdi. Birbirlerini söndüren şüphelilerin vücudunda ise ciddi yanıklar oluştu.

02.12.2019 10:06 | Son Güncelleme: 02.12.2019 10:46
Kız kardeşini kaçıran kişinin evine yakmak isteyen ağabey, kendini yaktı

'da kız kardeşini kaçıran kişinin evine giden bir kişi arkadaşlarıyla birlikte evi ateşe vermek istedi. Benzini eve döken 3 kişi ise kendini yaktı. Olay sonrası hastaneye kaldırılan 3 kişinin vücudunda ciddi hasarlar meydana geldi.

KARDEŞİNİ KAÇIRDI DİYE EVİ YAKTI

Edinilen bilgiye göre, olay 3 Kasım günü ilçesi Dağlıoğlu Mahallesi 14120 Sokak'ta bulunan bir evde meydana geldi. İddiaya göre, Hüseyin , evlenmek istediği ancak ailesinin vermediği Esra K.'yi (18) kaçırdı. İki aile arasına bu nedenle husumet başladı. Kız kardeşinin kaçırılmasına sinirlenen Ferhat K., Hüseyin Afşin'in evlerini yakmaya karar verdi.

KENDİLERİNİ ATEŞE VERDİLER

Ağabey K., 15 yaşındaki kuzeni D.K. ve arkadaşı Seymuz S. ile (19) birlikte önce benzin aldı daha sonra da Afşin'lerin terk ettiği evlerinin yolunu tuttu. Müstakil evin kapısını kırarak içeri giren 3 zanlıdan D.K. ve Şeymuz S., benzini döke döke merdivenlerden yukarı çıkmaya başladı. O sırada alt katta bulunan Ferhat K. elinde bulunan çakmağı çakınca evle birlikte 3 kişi de bir anda alev aldı. Birbirini söndüren şüpheliler, 112 sağlık ekibini ve itfaiyeyi aradı.

AĞIR YANIKLAR OLUŞTU

Vücutlarında ağır yanıklar oluşan zanlılar ambulansla Seyhan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Sargı beziyle sarılan şüpheliler mumya gibi oldu. Hastanede yaklaşık 20 gün kalan şüpheliler taburcu edildikten sonra sorgulanmak üzere Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Gasp Büro Amirliğine götürüldü. Amaçlarının sadece korkutmak olduğunu belirten şüpheliler, pişman olduklarını söylediği öğrenildi. Adliyeye sevk edilen zanlılar adli kontrol tedbiriyle tutuksuz yargılanmak üzere serbest kaldı.

Kaynak: İHA

Haber Videosu: Kız kardeşini kaçıran kişinin evine yakmak isteyen ağabey, kendini yaktı
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