Eve Gelmeyen Eşinin Kıyafetlerini Otomobile Bağlayıp Not Yazdı

BOLU'da, eşinin 1 haftadır eve gelmemesine sinirlenen kadın, kocasının kıyafetlerini evlerinin önünde bulunan otomobilin üzerine atıp, egzozuna da sıkıştırdı. Öfkeli kadın, otomobilin camına serdiği eşinin gömleğine de, "Eve gelmene gerek yok, eşyalarını getirdik, terbiyesiz" yazdı.

Olay, Borazanlar Mahallesi'nde meydana gelen olayda ismi öğrenilemeyen bir kadın iddiaya göre eşinin 1 haftadır eve gelmemesine sinirlendi. Öfkelenen kadın, kocasının evde bulunan kıyafetlerini evin önünde park halinde olan arabasının üzerine atıp, kapı kolları ve aynalara bağladı. Bazı kıyafetleri aracın egzozuna sıkıştıran kadın, eşinin beyaz gömleğinin üzerine de "Eve gelmene gerek yok, eşyalarını getirdik, terbiyesiz" yazdı. Not yazdığı gömleği de otomobilin yan camına seren kadın, kocasının ayakkabılarını da arabanın ön camına koydu. Otomobili gören vatandaşlar, ilginç olayın fotoğraflarını çekti.

- Bolu

Kaynak: DHA