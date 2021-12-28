Evden 27 tam altın ve 8 bin TL çalındı

MANİSA'nın Alaşehir ilçesinde bir evden 27 tam altın ve 8 bin TL nakit para çalındığı iddiasıyla 7 kişi, gözaltına alındı.

Alaşehir ilçesi kırsal Çarıkbozdağ Mahallesi'nde yaşayan M.U. (50), saat 05.00 sıralarında 27 tam altın, 8 bin TL para ve traktör ruhsatının çalındığını belirterek, jandarmaya şikayetçi oldu. Olayla ilgili çalışma başlatan polis ekipleri, şüphelilerin Girelli Mahallesi'nde yaşayan F.U. (24) ve Fatih Mahallesi'nde yaşayan H.B. (23) isimli kadın olduğunu belirledi. Jandarma, 2 şüphelinin H.B.'nin evinde olduğunu tespit etti.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından şüphelilerden 5'i serbest bırakıldı. Gözaltına alınan diğer F.U. ve H.B.'nin ise jandarmadaki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.

Demirören Haber Ajansı / Nurettin Doğan - Son Dakika Haberleri

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