EvdekalOrdu #BizBizeYeteriz - Türkiye Cumhuriyeti Altınordu Belediyesi

ALTINORDU BELEDİYESİ HER KOŞULDA ŞEHRİNİN VE HEMŞEHRİLERİNİN HİZMETİNDEALTINORDU BELEDİYESİ HER KOŞULDA ŞEHRİNİN VE HEMŞEHRİLERİNİN HİZMETİNDEAltınordu Belediye Başkanı Aşkın Tören'in öncülüğünde ve talimatları doğrultusunda Temiz şehir Altınordu hedefiyle 7/24 kesintisiz sürdürdüğü çalışmalarıyla vatandaşların beğenisini kazanan Altınordu Belediyesi Temizlik Timi, yaşanan aşırı yağışların ardından başlattığı temizlik çalışmalarıyla şehri yağışların getirdiği birikintilerden arındırdı. Altınordu Belediyesi, ilimizde ve şehrimizde görülen aşırı yağışlar öncesinde aldığı tedbirler ve yağışlar sırasında yaptığı etkin müdahalelerle yaşanması muhtemel olumsuzlukları en aza indirgedi. Bölgemiz için aşırı yağış uyarısı yapıldığı andan itibaren seferberlik ilan eden ve şehrimiz genelinde bulunan tüm mazgalları temizleyen, yağmur suyu giderlerini açan Altınordu Belediyesi, yağışlar başlamadan önce su taşkını yaşanması muhtemel alanlarda ise gerekli ekip, ekipman ve personel görevlendirerek her türlü tedbiri önceden aldı. Alınan önlemler ve 28 aydır yapılan altyapı yatırımları sonucu bundan önce su taşkını yaşanan birçok noktada herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı. AŞIRI YAĞIŞLARIN İZLERİ ŞEHİRDEN SİLİNDİAşırı yağışlarda bazı noktalarda meydana gelen su birikintilerine anlık müdahale eden ve su tahliye çalışmalarını tamamlayan ekipler, sokakları süpürme, özel solisyonlarla yıkama ve dezenfekte çalışmalarıyla da aşırı yağışların olumsuz izlerini şehirden sildi. Su taşkınından etkilenen az sayıda konut ve alanlar ise Altınordu Belediyesi ekiplerince yıkanarak dezenfekte edildi. Sosyal Belediyecilik anlayışı doğrultusunda afetten etkilenen ve temel gıda ve hijyen noktasında yardıma ihtiyaç duyan vatandaşlara da gerekli destekler ulaştırıldı. Öte yandan Altınordu Belediyesi fen İşleri Müdürlüğü ekiplerinin kırsal mahallelerde yağışın etkilerini ortadan kaldırmak için çalışmaları aralıksız devam ediyor.

Kaynak: Habermetre