Evde kız kardeşiyle yabancı bir adam görünce dehşet saçtı

HİTMAN doğru söylüyorsun bizim hükümetin hiç bir suçu yok; suç tamamen Uganda hükümetinin. Ne alakası var Türkiye''yi yönetenlerle ama değil mi?

ABDULLAH:

ahlaksızlık 17 yılla değil toplumun değerlerine saygı duymayan her fırsatta toplum değerlerine karşı çıkanlar ve sokakta giydikleri geceliklerinin birkısmını düğmeleyip bir taraflarını gösterme merakında olanlarla ilgili ayrıca ünlü ünsüz bikinilerinin rengi kıçlarının kalın yada inceliğini haber yapan ahlaksız medyayla ilgili evlatlarına sahip çıkmayan ahlaksızlığı medeniyet zanneden ailelerle ilgili