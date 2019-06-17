Evde kız kardeşiyle yabancı bir adam görünce dehşet saçtı
Evinde kız kardeşiyle birlikte yabancı birini gören M.S.Ş., pompalı tüfekle dehşet saçtı, 1 kişi ağır yaralandı. M.S.Ş. olay yerinden kaçtı.
Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde evinde yabancı birini gören M.S.Ş., pompalı tüfekle dehşet saçtı, 1 kişi ağır yaralandı.
Olay, Diyarbakır'ın Bağlar ilçesi Kaynartepe Mahallesi 295. Sokakta meydana geldi. İdiaya göre eve gelen M.S.Ş. kız kardeşiyle birlikte A.P.'yi görünce evde kavga çıktı. Tartışma sonucu pompalı tüfek ile A.P.'yi bacağından vuran M.S.Ş. olay yerinden kaçtı.
Silah sesini duyan vatandaşlar 112 sağlık ekipleri ve güvenlik güçlerine haber verdi. Olay yerine gelen 112 sağlık ekipleri yaralıyı olay yerinde yaptığı ilk müdahalenin ardından Selehaddini Eyyubi Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.
Öte yandan güvenlik güçleri evde inceleme başlatırken kaçan M.S.Ş.'yi yakalamak için çalışmaların sürdüğü belirtildi.
Kaynak: İHA
YORUMLAR (6)
-
Ula bunuda hükümete bağladınızya bravo. Sanki bu tür şeyler cumhuriyetin ilk dönemlerinde yoktu. İki gönül bir olunca Samanlık seyran sözleri samanlıktaki horozla tavuklar için mi atasözü anlamı kazanmış.Cevap Yaz Yayından Kaldır
-
onyedi yılda toplumun geldiği noktaya bakın.Cevap Yaz 7 11 Yayından KaldırTAYYAR DURDEN: HİTMAN doğru söylüyorsun bizim hükümetin hiç bir suçu yok; suç tamamen Uganda hükümetinin. Ne alakası var Türkiye''yi yönetenlerle ama değil mi?Yayından KaldırDÜRBÜNLÜ: ülkemizde yaşanan ahlaki proplemlerin sorumlusu uganda hükümetidir:)2 1 Yayından KaldırABDULLAH: ahlaksızlık 17 yılla değil toplumun değerlerine saygı duymayan her fırsatta toplum değerlerine karşı çıkanlar ve sokakta giydikleri geceliklerinin birkısmını düğmeleyip bir taraflarını gösterme merakında olanlarla ilgili ayrıca ünlü ünsüz bikinilerinin rengi kıçlarının kalın yada inceliğini haber yapan ahlaksız medyayla ilgili evlatlarına sahip çıkmayan ahlaksızlığı medeniyet zanneden ailelerle ilgiliTüm 6 yorumu okumak için tıklayın5 3 Yayından Kaldır
Son Dakika Haberleri