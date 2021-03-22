Evde ölü bulunan kızının cinayete kurban gittiğini öne sürdü (2)
22.03.2021 21:19 | Son Güncelleme: 22.03.2021 21:23
TUTUKLANDIİzmit'te, 3 ay önce evlendiği eşi tarafından evde ölü bulunan Beyza Nur Özel Fidan'ın (22) eşi Ömer Fidan, eşinin şüpheli ölümüyle ilgili olarak savcının talebi ve mahkemenin tedbir kararıyla tutuklanarak cezaevine gönderildi.
TUTUKLANDI
İzmit'te, 3 ay önce evlendiği eşi tarafından evde ölü bulunan Beyza Nur Özel Fidan'ın (22) eşi Ömer Fidan, eşinin şüpheli ölümüyle ilgili olarak savcının talebi ve mahkemenin tedbir kararıyla tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Alişan KOYUNCU