Evde ölü bulunan kızının cinayete kurban gittiğini öne sürdü (2)
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Evde ölü bulunan kızının cinayete kurban gittiğini öne sürdü (2)

22.03.2021 21:19 | Son Güncelleme: 22.03.2021 21:23
Evde ölü bulunan kızının cinayete kurban gittiğini öne sürdü (2)

TUTUKLANDIİzmit'te, 3 ay önce evlendiği eşi tarafından evde ölü bulunan Beyza Nur Özel Fidan'ın (22) eşi Ömer Fidan, eşinin şüpheli ölümüyle ilgili olarak savcının talebi ve mahkemenin tedbir kararıyla tutuklanarak cezaevine gönderildi.

TUTUKLANDI

İzmit'te, 3 ay önce evlendiği eşi tarafından evde ölü bulunan Beyza Nur Özel Fidan'ın (22) eşi Ömer Fidan, eşinin şüpheli ölümüyle ilgili olarak savcının talebi ve mahkemenin tedbir kararıyla tutuklanarak cezaevine gönderildi.

 


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Alişan KOYUNCU

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