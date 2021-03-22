Evde ölü bulunan kızının cinayete kurban gittiğini öne sürdü (2)

TUTUKLANDIİzmit'te, 3 ay önce evlendiği eşi tarafından evde ölü bulunan Beyza Nur Özel Fidan'ın (22) eşi Ömer Fidan, eşinin şüpheli ölümüyle ilgili olarak savcının talebi ve mahkemenin tedbir kararıyla tutuklanarak cezaevine gönderildi.