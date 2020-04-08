''Evde hırsız var'' diye bağıran adam balkondan aşağıya atladı Esenler'deki evinde tek başına yaşayan şahıs, evde hırsız olduğunu söyledikten sonra kendisini balkondan aşağıya attı.

Esenler'de bir evde tek başına yaşayan Murat Y, eve hırsız girdiğini söyledikten sonra kendini evin balkonundan aşağıya bıraktı. Şahıs, hastaneye kaldırılıp tedavi altına alınırken; eve hırsız girip girmediği ile ilgili araştırma başlatıldı.

''EVİMDE HIRSIZ VAR'' DİYEREK ATLADI

Akşam saatlerinde Esenler Oruç Reis Mahallesi 634 Sokak'ta bulunan bir apartmandaki evde tek başına yaşayan Murat Y, evinde sesler duyunca panikleyerek balkona çıktı. Evinde seslerin artması üzerine Murat Y, mahalle sakinlerine seslenip, "Evimde hırsız var" diyerek kendini balkondan aşağıya bıraktı.

MERDİVENE ÇAKILDI

Evin girişindeki merdiven üzerine düşen Murat Y. yere çakıldı. Çevredeki vatandaşlar yaralı vatandaşın üzerinde toplanarak 112 sağlık ekipleri haber verdi. Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri yaralanan şahsa ilk müdahaleyi yaptıktan sonra ambulansa bindirerek hastaneye kaldırıldı. Murat Y'nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Olay yerine gelen polis ekipleri evde incelemelerde bulunarak, şahsın evine hırsızın girip girmediği yönünde araştırma başlattı.

Kaynak: İHA