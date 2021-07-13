Evde aşılama uygulaması devam ediyor
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Evde aşılama uygulaması devam ediyor

İhlas Haber Ajansı / Hüseyin Çanlı - Haberler | Sağlık

Evde aşılama uygulaması devam ediyor Yeni tip korona virüsüne karşı toplumsal bağışıklığı artırmak amacıyla mobil aşılama ekiplerince 80 yaş ve üzeri evde sağlık hizmetlerinden yararlanan vatandaşları evlerinde aşılıyor.

Evde aşılama uygulaması devam ediyor

KIRKLARELİ - Yeni tip korona virüsüne karşı toplumsal bağışıklığı artırmak amacıyla mobil aşılama ekiplerince 80 yaş ve üzeri evde sağlık hizmetlerinden yararlanan vatandaşları evlerinde aşılıyor.

Kırklareli'nde korona virüsüyle mücadele kapsamında toplumsal bağışıklılığı artırmak amacıyla hastane ve aile sağlığı merkezlerinin yanı sıra mobil aşılama ekiplerince 80 yaş ve üzeri evde sağlık hizmetlerinden yararlanan vatandaşları evlerinde aşılıyor.

Evde aşısını olan 85 yaşındaki Sadet Pertmen, aşıyla kendini daha güvenli hissettiğini belirterek sağlık çalışanlarına teşekkür etti. 87 yaşındaki Ahmet ve 84 yaşındaki Feriye Kesebir çifti de, evlerinde aşısını oldu. Eve gelen sağlık hizmetinden duyduğu memnuniyeti vurgulayan Feriye, "Yapılan hizmetten çok memnunum. Sağlık çalışanlarımıza teşekkür ederim" dedi.

Evde yatağa bağlı yaşayan 73 yaşındaki Ahmet Tutulmaz 3. doz aşısını oldu. Mobil aşı ekipler tarafından tansiyonunu ölçtükten ve kontrollerini yaptıkları yaptıktan sonra evde yatağa bağlı yaşayan 73 yaşındaki Ahmet Tutulmaz 3. doz aşısını yaptı.

Eşi Fahriye Tutulmaz kocasının 3. doz aşısını olduğunu belirterek, "Eşim 3. doz aşısını oldu. Artık daha güvende. Sağlık çalışanlarıma teşekkür ederiz" şeklinde konuştu.

Evde aşılama uygulaması devam ediyor
Evde aşılama uygulaması devam ediyor
Evde aşılama uygulaması devam ediyor
Evde aşılama uygulaması devam ediyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Hüseyin Çanlı

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