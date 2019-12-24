Ev sahibine kızan kiracı boşalttığı evi yaktı
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Ev sahibine kızan kiracı boşalttığı evi yaktı

İstanbul'da oturan bir kiracı, ev sahibine kızarak boşalttığı evi yaktı. Yangın itfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alınırken evi yakan kiracı kayıplara karıştı

24.12.2019 14:50 | Son Güncelleme: 24.12.2019 14:57
Ev sahibine kızan kiracı boşalttığı evi yaktı

'ta oturan bir kiracı, ev sahibine kızarak evi yaktı. Boşalttığı evi yakan kiracı, kayıplara karışırken, yangın itfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alındı.

EV SAHİBİ İLE TARTIŞTI, EVİ YAKIP KAÇTI

Edinilen bilgilere göre ilgin olay Esenyurt'ta yaşandı. Esenyurt'ta 4 katlı binanın en üstünde oturan bir kiracı, ev sahibi ile tartıştı. Sinirine hakim olamayan kiracı, boşalttığı evi yakarak kayıplara karıştı.

Yangın ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürülürken, olayda ölen ya da yaralanan olmadı.

Kaynak: İHA
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