Etiyopya'da koronavirüsün sona ermesi için halka dua ve oruç çağrısı yapıldı
Etiyopya'da Müslüman ve Hristiyanlar, koronavirüs salgınının sona ermesi için bir ay sürecek dua ve oruç programı başlattı.
07.04.2020 13:06 | Son Güncelleme: 07.04.2020 13:26
Ülkedeki farklı din ve mezhepten grupları çatısı altında toplayan Etiyopya Din Konseyi, halka, salgının son bulması için dua etmeleri ve oruç tutmaları çağrısında bulundu.
BİRLİKTELİK ÇAĞRISI YAPILDI
Etiyopya Cumhurbaşkanı Sahle-Work Zewde de kampanyaya destek vererek dini kurumların salgınla savaşta halkı bilinçlendirme görevi yürüttüklerini, sorunun üstesinden gelmek için kararlılığa ve birlikteliğe ihtiyaç duyulduğunu söyledi.
ETİYOPYA'NIN DİN DAĞILIMI VE SALGININ SON DURUMU
Yılın büyük çoğunluğunda hayvansal ürünlerin tüketilmediği bir çeşit oruç tutan Ortodoks Hristiyanlar ile Müslümanlar, ülkedeki en büyük iki dini grup.
Şimdiye kadar 44 Kovid-19 vakasının görüldüğü Etiyopya'da yaşamını yitirenlerin sayısı da 2.
Kaynak: AA