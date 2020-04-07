Etiyopya'da koronavirüsün sona ermesi için halka dua ve oruç çağrısı yapıldı Etiyopya'da Müslüman ve Hristiyanlar, koronavirüs salgınının sona ermesi için bir ay sürecek dua ve oruç programı başlattı.

Ülkedeki farklı din ve mezhepten grupları çatısı altında toplayan Etiyopya Din Konseyi, halka, salgının son bulması için dua etmeleri ve oruç tutmaları çağrısında bulundu. BİRLİKTELİK ÇAĞRISI YAPILDI Etiyopya Cumhurbaşkanı Sahle-Work Zewde de kampanyaya destek vererek dini kurumların salgınla savaşta halkı bilinçlendirme görevi yürüttüklerini, sorunun üstesinden gelmek için kararlılığa ve birlikteliğe ihtiyaç duyulduğunu söyledi. ETİYOPYA'NIN DİN DAĞILIMI VE SALGININ SON DURUMU Yılın büyük çoğunluğunda hayvansal ürünlerin tüketilmediği bir çeşit oruç tutan Ortodoks Hristiyanlar ile Müslümanlar, ülkedeki en büyük iki dini grup. Şimdiye kadar 44 Kovid-19 vakasının görüldüğü Etiyopya'da yaşamını yitirenlerin sayısı da 2. Kaynak: AA