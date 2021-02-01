ETİK Akademia'dan turizmcilere çevrim içi eğitim

Ege Turistik İşletmeler ve Konaklamalar Birliği (ETİK), koronavirüs (Covid-19) pandemisi sürecinde sektörü ilgilendiren konularda turizmcileri bilgilendirmeyi sürdürüyor. "ETİK Akademia" adı altında çevrim içi eğitimler internet ortamında, Zoom uygulaması aracılığıyla gerçekleştiriliyor.

ETİK Akademia'nın son etkinliği 7 Nisan 2016 tarihinde yürürlüğe giren 6698 sayılı "Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Kanun"a ilişkin farkındalık eğitimi oldu. ETİK Hukuk Danışmanı Avukat Ali Onar, kişisel verilerin korunması mevzuatı, mevzuatın otel yöneticilerine getirdiği yükümlülükler, kişisel veri iş akışı hakkında bilgiler verdi. Onar, sunumunun ardından etkinliğe katılanların sorularını yanıtladı.

Kanunun otel işletmelerini de "veri sorumlusu" haline getirdiğini belirten Ali Onar, bu doğrultuda gerek otellere, gerek yöneticilere önemli sorumluluklar getirdiğini söyledi. Onar, TC kimlik numaraları, kimlik ve pasaport bilgileri, iletişim bilgileri, HES kodu uygulamaları, görüntü, ses kaydı, fotoğraf, kredi kartı bilgileri, hesap numaraları ve buna benzer pek çok bilginin korunmasının büyük önem kazandığını anlattı.

Konunun çok ayrıntılı olduğunu ve uzmanlık gerektirdiğini belirten ETİK Başkanı ve Türkiye Otelciler Federasyonu (TÜROFED) Başkan Yardımcısı Mehmet İşler, konaklama sektörünü doğrudan ilgilendirmesi nedeniyle böyle bir eğitim düzenlemeye karar verdiklerini söyledi. Sektörü ilgilendiren ve öne çıkan konularda turizmcileri bilgilendirmeyi görev bildiklerini anlatan İşler, sözlerini şöyle sürdürdü: "Pandemi sürecinde ekonomik sıkıntılar yaşansa da kanunların ve ilgili mevzuatın getirdiği sorumlulukların asla ihmal edilmemesi gerekiyor. Geçen yıl Nisan ayında başlattığımız çevrim içi bilgilendirme ve eğitim çalışmalarını ETİK Akademia adı altında sürdürüyoruz. Konunun uzmanları aracılığıyla, internet üzerinden gerçekleştirdiğimiz bu eğitimlerin gördüğü ilgiden memnunuz. Gündemdeki konularda eğitim vermeye önümüzdeki süreçte de devam edeceğiz."

Kaynak: Tourism Today