ETİK Akademia'dan turizmcilere çevrim içi eğitim
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

ETİK Akademia'dan turizmcilere çevrim içi eğitim

01.02.2021 14:29 | Son Güncelleme: 01.02.2021 14:33
ETİK Akademia'dan turizmcilere çevrim içi eğitim

Ege Turistik İşletmeler ve Konaklamalar Birliği (ETİK), koronavirüs (Covid-19) pandemisi sürecinde sektörü ilgilendiren konularda turizmcileri bilgilendirmeyi sürdürüyor. "ETİK Akademia" adı altında çevrim içi eğitimler internet ortamında, Zoom uygulaması aracılığıyla gerçekleştiriliyor.

Ege Turistik İşletmeler ve Konaklamalar Birliği (ETİK), koronavirüs (Covid-19) pandemisi sürecinde sektörü ilgilendiren konularda turizmcileri bilgilendirmeyi sürdürüyor. "ETİK Akademia" adı altında çevrim içi eğitimler internet ortamında, Zoom uygulaması aracılığıyla gerçekleştiriliyor.

ETİK Akademia'nın son etkinliği 7 Nisan 2016 tarihinde yürürlüğe giren 6698 sayılı "Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Kanun"a ilişkin farkındalık eğitimi oldu. ETİK Hukuk Danışmanı Avukat Ali Onar, kişisel verilerin korunması mevzuatı, mevzuatın otel yöneticilerine getirdiği yükümlülükler, kişisel veri iş akışı hakkında bilgiler verdi. Onar, sunumunun ardından etkinliğe katılanların sorularını yanıtladı.

Kanunun otel işletmelerini de "veri sorumlusu" haline getirdiğini belirten Ali Onar, bu doğrultuda gerek otellere, gerek yöneticilere önemli sorumluluklar getirdiğini söyledi. Onar, TC kimlik numaraları, kimlik ve pasaport bilgileri, iletişim bilgileri, HES kodu uygulamaları, görüntü, ses kaydı, fotoğraf, kredi kartı bilgileri, hesap numaraları ve buna benzer pek çok bilginin korunmasının büyük önem kazandığını anlattı.

Konunun çok ayrıntılı olduğunu ve uzmanlık gerektirdiğini belirten ETİK Başkanı ve Türkiye Otelciler Federasyonu (TÜROFED) Başkan Yardımcısı Mehmet İşler, konaklama sektörünü doğrudan ilgilendirmesi nedeniyle böyle bir eğitim düzenlemeye karar verdiklerini söyledi. Sektörü ilgilendiren ve öne çıkan konularda turizmcileri bilgilendirmeyi görev bildiklerini anlatan İşler, sözlerini şöyle sürdürdü: "Pandemi sürecinde ekonomik sıkıntılar yaşansa da kanunların ve ilgili mevzuatın getirdiği sorumlulukların asla ihmal edilmemesi gerekiyor. Geçen yıl Nisan ayında başlattığımız çevrim içi bilgilendirme ve eğitim çalışmalarını ETİK Akademia adı altında sürdürüyoruz. Konunun uzmanları aracılığıyla, internet üzerinden gerçekleştirdiğimiz bu eğitimlerin gördüğü ilgiden memnunuz. Gündemdeki konularda eğitim vermeye önümüzdeki süreçte de devam edeceğiz."

Kaynak: Tourism Today

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Özcan Özel Süleyman Soylu Ahmet Davutoğlu Mevlüt Çavuşoğlu Selahattin Demirtaş
Magazin Cem Yılmaz Yıldız Tilbe Acun Ilıcalı İbrahim Tatlıses
Spor Erol Bulut Fatih Terim Sergen Yalçın Emre Belözoğlu Sofiane Feghouli
Tüm Haberler Ahmetli Beşiktaş Hisarcık Başakşehir
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: ETİK Akademia'dan turizmcilere çevrim içi eğitim - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 1.2.2021 14:57:41. #1.15#
title