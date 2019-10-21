Tescilli güzel Deniz Özde Sürmeli: Estetikliden Türkiye güzeli olamaz!

21.10.2019 11:01

Modellikten sonra oyunculuğa da adım atan 2014 Best Model Güzeli Deniz Özde Sürmeli, son dönemde güzellik yarışmasında estetik tartışmaları hakkında konuştu. Tescilli güzel, estetikli yarışmacının Türkiye güzeli olamayacağını dile getirdi.

UZUN SÜREDİR EKRANLARDAN UZAK

Uzun süre ekranlardan uzak kalan 2014 Türkiye Best Modeli ve oyuncu Deniz Özde Sürmeli, önceki gün City's AVM'de arabasını beklerken objektiflere takıldı.

ESTETİKLİDEN GÜZEL OLAMAZ

Oyunculuk kariyerinin yanı sıra dikkat çeken güzelliği ile de adından söz ettiren genç model, her yıl tartışmalara neden Miss Turkey Yarışması finalistleri hakkında yorum yaptı. Sürmeli, "Estetikli yarışmacılardan Türkiye güzeli olamaz, olmayanlara haksızlık oluyor" dedi.

"MAKYAJA İHTİYACIM YOK"

Ankara'dan sonra Lonra'da anaokolu açacağından söz eden Deniz Özde Sürmeli, poz isteyen gazetecilere, "Makyajsızım ama ihtiyacım var mı?" diyerek espri yaptı.

Kaynak: Diğer