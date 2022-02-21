Çatıya gizlenmiş uyuşturucuyu böyle çıkarttılar - Haberler
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Çatıya gizlenmiş uyuşturucuyu böyle çıkarttılar

İhlas Haber Ajansı, Ali Göç - Yerel
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Çatıya gizlenmiş uyuşturucuyu böyle çıkarttılar Kayseri'nin Felahiye ilçesinde polis ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda çatı arasına gizlenmiş uyuşturucu madde ele geçirildi, 1 kişi gözaltına alındı.

FELAHİYE, KAYSERİ (İHA) - Çatıya gizlenmiş uyuşturucuyu böyle çıkarttılar

KAYSERİ - Kayseri'nin Felahiye ilçesinde polis ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda çatı arasına gizlenmiş uyuşturucu madde ele geçirildi, 1 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, F.K.'nın Felahiye ilçesinde uyuşturucu madde ticareti yaptığı bilgisi üzerine harekete geçti. Şahsın evini tespit eden ekipler operasyon düzenlendi. Narkotik köpeği ile arama yapan ekipler, çatı arasında kiremitlerin altına zulalanmış 1 kilo kubar esrar, 260 gram preslenmiş esrar maddesi ve 1 adet hassas terazi ele geçirdi.

Gözaltına alınan şahsın emniyetteki işlemleri sürüyor.

Çatıya gizlenmiş uyuşturucuyu böyle çıkarttılar

Çatıya gizlenmiş uyuşturucuyu böyle çıkarttılar

Çatıya gizlenmiş uyuşturucuyu böyle çıkarttılar

Çatıya gizlenmiş uyuşturucuyu böyle çıkarttılar

Çatıya gizlenmiş uyuşturucuyu böyle çıkarttılar

İhlas Haber Ajansı / Ali Göç - Yerel

Felahiye, Kayseri, Polis, Esrar, 3. Sayfa, Yerel, Güncel, Haberler

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