Espiye Belediyesi eczanelere atık ilaç toplama kutuları dağıttı
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Espiye Belediyesi eczanelere atık ilaç toplama kutuları dağıttı

Espiye Belediyesi eczanelere atık ilaç toplama kutuları dağıttı
Anadolu Ajansı / Fikret Bıyık - Haberler | Güncel

Espiye Belediyesi tarafından eczanelere atık ilaç toplama kutuları dağıtıldı.

Espiye Belediyesi tarafından eczanelere atık ilaç toplama kutuları dağıtıldı.

Belediye Başkanı Mustafa Karadere, gazetecilere yaptığı açıklamada, tarihi geçmiş ilaçların ayrıştırılarak doğru şekilde imha edilebilmesi için çalışma başlattıklarını söyledi.

Bu kapsamda eczanelere atık ilaç toplama kutuları dağıttıklarını belirten Karadere, şunları kaydetti:

"Evlerde kullanım ömrü dolan, kırık veya bozulmuş atık ilaçların kontrollü toplanması çevre, toplum sağlığı açısından büyük önem taşımaktadır. Vatandaşlarımızı sağlıklı nesiller yetiştirmek adına başlattığımız bu projeye destek olmaya, evlerindeki kullanmadıkları, son kullanma tarihi geçmiş ilaçları eczanelerdeki atık ilaç toplama kutularına teslim etmeye davet ediyorum."

Espiye Belediyesi eczanelere atık ilaç toplama kutuları dağıttı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fikret Bıyık

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