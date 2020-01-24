3'ü akademisyen 4 kişiyi öldüren katil zanlısı Volkan Bayar ''Cinayeti planlamış olsaydım, fakültede kaçacak böcek kalmazdı'' dedi

24.01.2020 13:56 | Son Güncelleme: 24.01.2020 14:38

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi'nde 5 nisan 2018 yılında 3 akademisyen ile fakülte sekreterini silahla öldüren araştırma görevlisi tutuklu sanık Volkan Bayar ile aynı üniversitede araştırma görevlisi eski eşi Saadet Aylin Yağan'ın yargılanmasına devam edildi.Cinayeti planlamadığını söyleyen katil zanlısı Bayar ''İsteseydim, fakültede kaçacak böcek kalmazdı'' dedi.

BERAATİNİ İSTEDİ

Eskişehir 3. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmada sanık Bayar ile Kocaeli F Tipi Cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi aracılığıyla bağlantı kuruldu.Azmettirici olduğu iddiasıyla tutuksuz yargılanan eski eşi Yağan ise salonda hazır bulundu.Suçlamaları kabul etmeyen Yağan, beraatini talep etti.Sanık Volkan Bayar ise savunmasında karıncayı bile incitebilecek biri olmadığını söyledi. "Ben bu olayı planlamış değilim" diyen Bayar, "Eğer planlamış olsaydım, kaçma planım da olurdu. Beni kimse yakalayamazdı. Eğer kaçma niyetim olsaydı yanıma birkaç şarjör daha alırdım. Fakültede kaçacak böcek kalmazdı." ifadelerini kullandı.Mahkeme heyeti, gelmeyen tanıkların dinlenmesi ve dosyadaki eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı erteledi.

NE OLMUŞTU?

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Eğitim Fakültesinde 5 Nisan 2018'de araştırma görevlisi Volkan Bayar, fakülte binasında Fakülte Sekreteri Mehmet Fatih Özmutlu, Dr. Öğr. Üyesi Mikail Yalçın, Dr. Öğr. Üyesi Serdar Çağlak ve Araştırma Görevlisi Yasir Armağan'ı silahla öldürmüştü.Rektörlük tarafından bazı öğretim üyelerine sözlü saldırıda bulunduğu gerekçesiyle hakkında idari soruşturma yürütülen Volkan Bayar ile aynı fakültede araştırma görevlisi olan eski eşi Saadet Aylin Yağan gözaltına alınmıştı.Katil zanlısı Bayar, nöbetçi hakimlikçe tutuklanmış, eski eşi ise adli kontrol tedbiriyle serbest bırakılmıştı.Sanıklar hakkında dörder kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istenmişti.

Kaynak: AA