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Avrupa Birliği İş Geliştirme Merkezi, Eskişehir, Yaşam

ESO maske sevkiyatı başladı

Korona virüs salgınının yayılmasını önlemek amacıyla üretim tesislerinde takılması zorunlu hale getirilen maskeler, Eskişehir Valiliği'nin Koordinasyonunda ESO ABİGEM A.Ş. tarafından ESO Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Sinan Özeçoğlu liderliğinde üretiliyor.

13.04.2020 17:06 | Son Güncelleme: 13.04.2020 17:06
ESO maske sevkiyatı başladı

Korona virüs salgınının yayılmasını önlemek amacıyla üretim tesislerinde takılması zorunlu hale getirilen maskeler, Eskişehir Valiliği'nin Koordinasyonunda ESO ABİGEM A.Ş. tarafından ESO Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Sinan Özeçoğlu liderliğinde üretiliyor.

İlk gün teslimatında 20 bin adet maske siparişini 13 Nisan 2020 tarihinde üyesi firmalara ulaştıran ESO, yine üyelerinden gelen yoğun talep sonrası üretim adedini 30 bin adede yükseltti.Kar am acı gütmeden maliyet sınırları içerisinde üretim yapan ESO, maske siparişlerini, firmaların günlük ihtiyacını karşılayacak şekilde sağlayacak. Üye öncelikli hizmet veren ve 10 gün içinde 50 bin adet üretim yapmayı hedefleyen ESO, talepleri gönderiliş sırasına göre temin edecek. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İHA

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