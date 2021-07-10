Esnafa hijyen seti desteği
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Esnafa hijyen seti desteği

İhlas Haber Ajansı / Engin Yağcı - Haberler | Güncel

Esnafa hijyen seti desteği Çankaya Belediyesi, pandemi koşullarında esnafın önemli ihtiyaçlarından hijyen setini dağıtımına devam ediyor.

Esnafa hijyen seti desteği

ANKARA - Çankaya Belediyesi, pandemi koşullarında esnafın önemli ihtiyaçlarından hijyen setini dağıtımına devam ediyor.

Vatandaşların yoğun olarak kullandığı taksi durakları, berber ve kuaförlere hijyen setini dağıtan Çankaya Belediyesi pandemide zor günler geçiren esnafa yardımlarını sürdürüyor. Kısıtlamaların kalkmasıyla vatandaşların daha yoğun olarak kullandıkları yerlerde maske ve kolonyadan oluşan hijyen seti dağıtıyor. Aşıdan sonra da kullanılması gereken maske ve temizlik açısından öneme sahip kolonya dağıtımını kısıtlamaların kalkmasıyla da sürdüren Çankaya Belediyesi, halk sağlığını korumaya destek veriyor. Pandemi sürecinde Ankara'nın nüfusu kadar maske dağıtımı gerçekleştiren Çankaya Belediyesi tüm Çankayalıların maskeye erişimini sağladı.

"Tedbirlere uymak zorundayız"

Pandemi koşullarında zor günler geçiren esnafa hijyen seti ile destek olduklarını belirten Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen, "Hayatın normale dönmesiyle birlikte ortak kullanım alanlarında yoğunluklar artıyor. Esnafın ve vatandaşların sağlığı açısından hijyen setleri dağıtımına devam ediyoruz. Hepimiz pandemi bitene kadar tüm tedbirlere uymak zorundayız" diye konuştu.

Esnafa hijyen seti desteği
Esnafa hijyen seti desteği
Esnafa hijyen seti desteği
Esnafa hijyen seti desteği

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Engin Yağcı

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