Esnaf liderlerinden Gür'e övgü - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Esnaf liderlerinden Gür'e övgü

Bültenler - Haberler | Güncel
Esnaf liderlerinden Gür'e övgü

Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Konfederasyonu Yönetim Kurulu üyesi Özcan Saraçoğlu ve Türkiye Madeni Eşya Sanatkarları Federasyonu Başkanı Necdet Heppekcan, Çorum Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği'u ziyaret etti.

ÇESOB'un faaliyetlerini ulusal basın aracılığıyla yakından takip etme fırsatı bulduklarını vurgulayan Özsaraçoğlu ve Heppekcan, Çorumlu esnaf ve sanatkarların dertleriyle dertlenen bir Birlik Başkanına sahip oldukları için şanslı olduklarını kaydettiler.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Birlik Başkanı Recep Gür ise, ÇESOB olarak tüm TESK yöneticileri ve Federasyon Başkanlarıyla uyum içerisinde çalıştıklarını söyledi.

Çorumlu esnaf ve sanatkarların sorunlarını gerek Federasyon gerekse Konfederasyon nezdinde çözmeye çalıştıklarını anlatan Gür, kendilerine gösterdikleri yakın ilgi ve alakadan dolayı Türkiye Esnaf Ve Sanatkarlar Konfederasyonu Yönetim Kurulu üyesi Özcan Saraçoğlu ve Türkiye Madeni Eşya Sanatkarları Federasyonu Başkanı Necdet Heppekcan aracılığıyla tüm Konfederasyon ve Federasyon yöneticilerine teşekkür ederek, kendilerine günün anısına plaket sundu.

Türkiye Madeni Eşya Sanatkarları Federasyonu Başkanı Necdet Heppekcan ayrıca beraberinde önceki dönem Federasyon Başkanı Özcan Saraçoğlu ile birlikte Federasyonlarına bağlı Çilingirciler ve Tenekeciler Odası Başkanı Halil Taşkaldıran, Oto Tamirciler Esnaf Odası Başkanı Necmettin Uzun, Kalaycılar ve Hırdavatçılar Odası Başkanı Sedat Ek ile Sungurlu Madeni Sanatkarlar Odası Başkanı Hakkı Vargeloğlu'nu da ziyaret ederek, oda başkanlarına hizmetlerinden dolayı teşekkür plaketi takdim etti.

Bültenler - Son Dakika Haberleri
TEKNOFEST kapılarını açtı

TEKNOFEST kapılarını açtı

 Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, New York'ta İngiltere Başbakanı Johnson'ı kabulü sona erdi

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, New York'ta İngiltere Başbakanı Johnson'ı kabulü sona erdi

 Son dakika haberleri... Cumhurbaşkanı Erdoğan, New York'ta İngiltere Başbakanı Johnson'u kabul ediyor

Son dakika haberleri... Cumhurbaşkanı Erdoğan, New York'ta İngiltere Başbakanı Johnson'u kabul ediyor
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Adnan Menderes Ekrem İmamoğlu Binali Yıldırım Mevlüt Çavuşoğlu Muhammed Ali Fatih Erbakan
Magazin Buray Gökhan Çıra Amelia Hamlin Kıvanç Tatlıtuğ
Spor Muslera Fatih Terim Burak Yılmaz Stefan Kuntz Nihat Özdemir
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler Rüya Tabirleri Yemek Tarifleri Mehmet Nuri
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Esnaf liderlerinden Gür'e övgü - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 21.09.2021 17:59:49. #1.17#