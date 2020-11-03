Eşkıya Dünyaya Olmaz son bölümde neler oldu? Eşkıya Dünyaya Olmaz final mi oluyor?
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Eşkıya Dünyaya Olmaz son bölümde neler oldu? Eşkıya Dünyaya Olmaz final mi oluyor?

03.11.2020 17:02 | Son Güncelleme: 03.11.2020 17:06
Eşkıya Dünyaya Olmaz son bölümde neler oldu? Eşkıya Dünyaya Olmaz final mi oluyor?

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olamaz (EDHO)171. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Eşkıya Dünyaya Olmaz son bölümde neler oldu? Eşkıya Dünyaya Olmaz final mi oluyor?

İlk bölümü 8 Eylül 2015 tarihinde yayımlanan, senaryosunu Bahadır Özdener ve Berna Aruz'un birlikte kaleme aldıkları aksiyon ve dram türündeki Türk televizyon dizisi Eşkıya Dünyaya Olmaz son bölümde neler oldu? Eşkıya Dünyaya Olmaz final mi oluyor?

EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ HANGİ GÜN, SAAT KAÇTA?

Sevilen dizi Eşkıya Dünyaya Olmaz, Salı akşamları saat 20:00'da ATV ekranlarında izleyici ile buluşuyor. Peki, Eşkıya Dünyaya Olmaz son bölümde neler oldu?

EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Hızır Çakırbeyli, canından çok sevdiği yeğeni Alpaslan için hayatta kalması için Yaman Korkmaz'la el sıkışmaya hazırdır. Yaman Korkmaz'ı masaya davet eden Hızır Reis'in aile içindeki gerilimleri de devam etmektedir. Evi terk eden Hızır Reis, yerleştiği otelde Bahar Sincanlı'nın markajına takılır. Bahar'ın sinsi planlarının farkında olan Ceylan Çakırbeyli ise Bahar'ın karşısına dikilir. Emin adımlarla Hızır Reis'i avucunun içine almak üzere planlar yapan Bahar, çocukluk arkadaşı Ömür'ü de bir bilinmeze iter. Bahar yüzünden eşi İlyas'la arası açılan Ömür, evi ve İlyas'ı terk etmeye hazırdır.

Amcasının masasından ve evinden kovulduktan sonra kendi yolunu çizen Alpaslan, Yaman Korkmaz'la mücadeleden kaçacak değildir. Korkmazların tek tek mekanlarını basarak sonunda Yaman Korkmaz'ı köşeye sıkıştırır. Yaman'ın babası Hamdi Korkmaz'ı eline geçiren Alpaslan, amcalarının hayatı ve mücadelesi arasında bir seçim yapmak zorunda kalmıştır.

EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ FİNAL Mİ OLUYOR?

Sevilen dizi pandemi döneminde uzun bir ara verince final mi oluyor? soruları sorulmaya başlandı. Yapımcıdan herhangi bir açıklama yapılmadı. Detayları haberimizden takip edebilirsiniz.

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