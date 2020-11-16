Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz final mi olacak? Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz kim katıldı?
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Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz final mi olacak? Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz kim katıldı?

16.11.2020 20:09 | Son Güncelleme: 16.11.2020 20:13
Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz final mi olacak? Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz kim katıldı?

Oktay Kaynarca, Ozan Akbaba ve Sanem Çelik gibi isimlerin yer aldığı Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz final mi olacak? Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz kim katıldı?

ilk bölümü 8 Eylül 2015 tarihinde yayımlanan, senaryosunu Bahadır Özdener ve Berna Aruz'un birlikte kaleme aldıkları aksiyon ve dram türündeki Türk televizyon dizisi Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz final mi olacak? Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz kim katıldı?

EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ FİNAL Mİ OLACAK?

Yapımcının herhangi bir açıklanması bulunmamaktadır. Fakat dizilerin yayından kalkması ile dizinin izleyicileri bu konuyu merak ediyor. Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz final olmayacak.

EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Haşmet Façalı, kardeşi Behzat'a yapılan hain saldırının intikamını almak için kolları sıvar. Hızır Reis'le birlikte yaptıkları intikam planlarında ise oklar Yaman Korkmaz'ın kardeşi Derman'ı göstermeye başlar. 'Kardeşe kardeş' diyen Haşmet, Hızır'la beraber hapishanedeki Derman'ın peşine düşer. Bu uğurda kan dökmekten çekinmeyen Haşmet Façalı, adamlarıyla bütün mahalleyi basar. Masadan ve amcasının evinden kovularak kendi planlarını uygulamaya başlayan Alpaslan ise Yaman Korkmaz'a bir adım daha yaklaşır. Korkmaz'ı saklandığı delikten çıkarmak için hapishanedeki kardeşi Derman Korkmaz'ın peşine düşer. Kendisinden başka kimsenin yanına yaklaşamayacağını düşünen Alpaslan, eşinin intikamına adım adım yaklaşır. Gücüne güç katan Alpaslan mahallenin ve garibanların gönlünü fetheder. Ömür'ün evi terk etmesiyle zor günler geçiren İlyas Reis, şimdide yol arkadaşı Behzat'ın şokunu yaşamaktadır. Yavuz'un Behzat'a pusu kurmasıyla hayatı daha da zorlaşan İlyas Reis'in yardımına Hızır Reis koşar.

EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ İZLE!

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