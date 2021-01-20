Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinde ayrılık! EDHO Hayriye Ana diziden neden ayrıldı? Sabina Toziya kimdir?

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinde Hayriye Ana karakterine hayat veren Sabina Toziya neden diziden ayrıldı? EDHO Hayriye Ana diziden neden ayrıldı? Sabina Toziya kimdir?

ilk bölümü 8 Eylül 2015 tarihinde yayımlanan, senaryosunu Bahadır Özdener ve Berna Aruz'un birlikte kaleme aldıkları aksiyon ve dram türündeki Türk televizyon dizisinde ayrılı yaşandı. EDHO Hayriye Ana diziden neden ayrıldı? Sabina Toziya kimdir?

EDHO HAYRİYE ANA NEDEN DİZİDEN AYRILDI?

179. bölüm ile ekranlara gelen dizide son bölümde ayrılık yaşandı. Hayriye Ana karakterine hayat veren başarılı oyuncu Sabina Toziya diziye veda etti. Edinilen bilgiye göre 74 yaşındaki oyuncunun sağlık sorunları nedeniyle diziden ayrıldığıu öğrenildi.

SABİNA TOZİYA KİMDİR?

Yer aldığı diziler ve oyunculuk performansı ile göz dolduran Sabina Toziya kimdir? Sabina Toziya, 1946 doğumlu oyuncu. Muhteşem Yüzyıl dizisinde oynamış, şimdi ise Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinde Hayriye Çakırbeyli karakterini canlandırmaktadır.

EDHO HANGİ GÜN, SAAT KAÇTA?

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisi her hafta salı günü ekranlara gelmektedir. Dün akşam yayınlanan 179. bölümü ile izleyicileri ekrana kilitlemeyi başardı. 180. bölüm fragmanı merakla bekleniyor.