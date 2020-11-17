Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 172. bölüm ile ekranlarda! Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz son bölüm izle!
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 172. bölüm ile ekranlarda! Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz son bölüm izle!

17.11.2020 16:35 | Son Güncelleme: 17.11.2020 16:39
Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 172. bölüm ile ekranlarda! Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz son bölüm izle!

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 172 bölümü ile izleyiciyi ile buluşacak. Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz hangi gün, saat kaçta? Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz son bölüm izle!

ilk bölümü 8 Eylül 2015 tarihinde yayımlanan, senaryosunu Bahadır Özdener ve Berna Aruz'un birlikte kaleme aldıkları aksiyon ve dram türündeki Türk televizyon dizisi Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 172 bölümü ile izleyiciyi ile buluşacak. Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz hangi gün, saat kaçta?Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz son bölüm izle!

EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ HANGİ GÜN, SAAT KAÇTA?

Uzun soluklu olmasına rağmen ilk günden itibaren seyircisinin yalnız bırakmadığı Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz, Salı akşamları saat 20:00'da ATV ekranlarında izleyicisi ile buluşuyor.

EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Haşmet Façalı, kardeşi Behzat'a yapılan hain saldırının intikamını almak için kolları sıvar. Hızır Reis'le birlikte yaptıkları intikam planlarında ise oklar Yaman Korkmaz'ın kardeşi Derman'ı göstermeye başlar. 'Kardeşe kardeş' diyen Haşmet, Hızır'la beraber hapishanedeki Derman'ın peşine düşer. Bu uğurda kan dökmekten çekinmeyen Haşmet Façalı, adamlarıyla bütün mahalleyi basar. Masadan ve amcasının evinden kovularak kendi planlarını uygulamaya başlayan Alpaslan ise Yaman Korkmaz'a bir adım daha yaklaşır. Korkmaz'ı saklandığı delikten çıkarmak için hapishanedeki kardeşi Derman Korkmaz'ın peşine düşer. Kendisinden başka kimsenin yanına yaklaşamayacağını düşünen Alpaslan, eşinin intikamına adım adım yaklaşır. Gücüne güç katan Alpaslan mahallenin ve garibanların gönlünü fetheder. Ömür'ün evi terk etmesiyle zor günler geçiren İlyas Reis, şimdide yol arkadaşı Behzat'ın şokunu yaşamaktadır. Yavuz'un Behzat'a pusu kurmasıyla hayatı daha da zorlaşan İlyas Reis'in yardımına Hızır Reis koşar.

İlgili Haberler

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz ne zaman, saat kaçta? Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz yeni bölüm fragmanı izle!
Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz ne zaman, saat kaçta? Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz yeni bölüm fragmanı izle!
Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz final mi olacak? Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz kim katıldı?
Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz final mi olacak? Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz kim katıldı?
Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz ne zaman, saat kaçta? Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 171. Bölüm yeni bölüm fragmanı izle!
Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz ne zaman, saat kaçta? Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 171. Bölüm yeni bölüm fragmanı izle!
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Gündem Joe Biden Haydar Akar Meral Akşener Vladimir Putin Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Kutsi Berk Oktay Demet Akalın Mustafa Topaloğlu
Spor Ozan Tufan Ersun Yanal Şenol Güneş Mustafa Cengiz Sebastian Vettel
Daha Fazla Türk Bursa Medya Bakan
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 172. bölüm ile ekranlarda! Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz son bölüm izle! - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 17.11.2020 16:39:43. #1.14#
title