Para yüzünden tartıştığı kadını göğsünden bıçakladı
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Para yüzünden tartıştığı kadını göğsünden bıçakladı

Eskişehir'de 71 yaşındaki bir adam, borç-alacak meselesi yüzünden tartıştığı kadını göğsünden bıçaklayarak ağır yaraladı.

09.12.2019 15:57 | Son Güncelleme: 09.12.2019 16:13
Para yüzünden tartıştığı kadını göğsünden bıçakladı

'de Mestan Yıldız (71), borç- alacak yüzünden tartıştığı Naime Karaaslan'ı (55) göğsünden bıçakla ağır yaraladı.Yıldız, aynı bıçakla kendisine zarar verdiği sırada ekiplerince yakalandı. Karaaslan ve Yıldız, hastaneye kaldırıldı.

KENDİNİ KESERKEN POLİS ENGEL OLDU

Olay, öğle saatlerinde, Odunpazarı ilçesine bağlı Paşa Mahallesi'nde meydana geldi. Mestan Yıldız, sokakta karşılaştığı Naime Karaaslan ile borç- alacak yüzünden tartışmaya başladı. Yıldız, bu sırada üzerinde taşıdığı bıçağı çıkarıp, Karaaslan'ı göğsünden yaraladı. Yıldız, aynı bıçakla kendisine zarar verirken, çevredekilerin ihbarıyla gelen polis ekiplerince yakalandı.

YARALANAN KADININ DURUMU KRİTİK

Yıldız ve Karaaslan, sağlık görevlilerince ambulanslarla hastanelere kaldırıldı. Eskişehir Yunus Emre Devlet Hastanesi'nde tedaviye alınan Naime Karaaslan'ın hayati tehlikesinin olduğu belirtildi. Saldırgan Mestan Yıldız'ın ise Eskişehir Şehir Hastanesi'nde tedavi gördüğü öğrenildi.

Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.

Kaynak: DHA

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: Para yüzünden tartıştığı kadını göğsünden bıçakladı
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