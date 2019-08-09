ESKİŞEHİR 'KAZALARIN BAŞLICA SEBEPLERİ AŞIRI HIZ VE DİKKATSİZLİK'

09.08.2019 12:44

Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürü Selçuk Yılmaz, uzun bayram tatillerinde aşırı hız, dikkatsizlik ve sürücülerin yorgun yola çıkmasının trafik kazalarının başlıca sebepleri olduğunu ifade ederek, Sürücülerden en önemli isteğimiz, yorgun ve uykusuz olarak yola çıkmamaları. Bunların yanında, yolda araç kullanırken cep telefonu kullanmamaları, emniyet kemeri kullanmaya özen göstermeleridirö dedi.

Eskişehir Emniyet Müdürlüğü, yaklaşan Kurban Bayramı nedeniyle trafikteki denetimlerini arttırdı. Geçen bayramlara oranla personel sayısı 207'den 377'e çıkarıldı. Geçiş güzergahında bulunan yollarda ise her 10 kilometrede bir denetim istasyonu kuruldu. Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürü Selçuk Yılmaz, özellikle uzun bayram tatillerinde meydana gelen kazaların başlıca sebeplerinin aşırı hız, dikkatsizlik ve sürücülerin yorgun yola çıkmasından kaynaklandığını söyledi. Yılmaz, Trafik kazalarının çoğu yoldan çıkma, arkadan çarpma, takla atma, devrilme şeklinde meydana geliyor. Bayramda oluşan trafik yoğunluğundan dolayı bu kazalar gerçekleşiyor. Özellikle Eskişehir bölgesi olarak almış olduğumuz tedbirlerle ve bu konulara dikkat edilerek, çalışmalarımız devam ediyoruz. Eskişehir Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü olarak mıntıkamızda bulunan 233 kilometrekarelik alanda, her 10-15 kilometre aralıkta bir ekip bulunduruyoruz. Bu tedbirleri alırken meydana gelen kazaları önlemek adına, özellikle yoldan çıkma durumlarına sebebiyet veren uykusuzluk, yorgunluk, otobüs kazalarındaki yolun uzunluğuna ve süresine göre çift şoför uygulamasına uyulmaması, şoförlerin dinlenmemeleri kazalarda önemli etkenlerden. Meydana gelen kazalardaki genel sebeplerden biri de hız sınırı ihlalleri. Otobüs ve diğer araç şoförleri için geçerli olan bu sebep birçok kazaya neden oluyorö dedi.

Sürücülere tavsiyelerde de bulunan Yılmaz, yorgun ve uykusuz olarak yola çıkılmaması gerektiğini belirterek, şunları söyledi

Bunların yanında, yolda araç kullanırken cep telefonu kullanmamaları, emniyet kemeri kullanmaya özen göstermeleri. Özellikle emniyet kemeri konusunda biz, arkada oturan yolcuların da emniyet kemeri takmaya özen göstermelerini istiyoruz. Çünkü, meydana gelen trafik kazalarında genelde arkadaki yolcularda ağır yaralanmalar, hatta ölümler meydana geliyor. En son şehrimizde meydana gelen kazada arkada oturan 2 yolcu hayatını kaybetti. Sebebini araştırdığımızda ise arkada oturan yolcuların emniyet kemeri takmadığını gözlemledik.ö

'8 AYDA 222 BİN ARAÇ DENETLENDİ'

Kurban Bayramı dolayısıyla alınan güvenlik tedbirleri anlatan Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürü Selçuk Yılmaz, Kazalarla ilgili olarak bu yıl otobüs denetimlerini artırdık. Ayrıca Eskişehir olarak geçen yıl 48 bin 900 aracı denetledik. Bu yıl içerisinde ise şu ana kadar 58 bin 988 otobüs kontrol edilmiş vaziyette. Diğer araçları da eklersek toplamda 222 bin 210 araç denetlenmiş. Genel olarak bu kontrol çalışmalarımız devam etmekte ve bunlara daha da dikkat gösteriyoruz. Eskişehir'de gerçekleşen kazaların nedenleri ile ilgili uyarılarımıza aralıklarla devam ediyoruz. Bayram tatili süresince hız kurallarına uyması, emniyet kemerlerini takması, özellikle güzergahta bulunan trafik görevlilerinin işaret ve işaretçilerine uymaları, kazalara sebebiyet vermemek adına çaba göstermelerini vatandaşlardan istiyoruzö şeklinde konuştu.

Kaynak: DHA