Eskişehir'i hayranlıkla izliyoruz

ESKİŞEHİR (Bültenler) - Eskişehir'de yapılan şehircilik çalışmalarını büyük bir hayranlıkla takip ettiğini belirten Bahadın Belediye Başkanı Yurtseven Bozdemir, "Eskişehir, Yılmaz Büyükerşen'in başarılı çalışmaları ile göz kamaştıran bir şehir oldu. Çağdaş, modern, kültür ve sanat dolu bir kent olan Eskişehir bizler için bir model şehir. Bu şehrin örnek alınmasında büyük emekleri olan Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen'i kutluyorum ve onun yaptığı çalışmaları hayranlıkla izliyorum" dedi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen ziyaretten memnuniyet duyduğunu belirterek, Bahadın Belediye Başkanı Yurtseven Bozdemir'e çalışmalarında başarılar diledi.

Bültenler - Son Dakika Haberleri