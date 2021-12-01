Eskişehir'de yılın ilk karı yağdı - Haberler
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Eskişehir'de yılın ilk karı yağdı

AA / Cengiz Güney - Haberler | Güncel
Eskişehir'de yılın ilk karı yağdı

Eskişehir'in Mihalıççık ilçesi kar yağışıyla birlikte beyaza büründü.

MİHALIÇÇIK, ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir'in Mihalıççık ilçesi Kar yağışıyla birlikte beyaza büründü.

Hava sıcaklığının 1 dereceye kadar düştüğü Eskişehir'de mevsimin ilk kar yağışı Mihalıççık ilçesinde gerçekleşti. Sabaha karşı başlayan kar yağışıyla ilçe beyaz örtüyle kaplandı.

Meteoroloji verilerine göre, Eskişehir'de bugün ve yarın hava sıcaklığı en yüksek 10, en düşük sıfırın altında 1 derece olacak.

Eskişehir'de yılın ilk karı yağdı

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AA / Cengiz Güney - Son Dakika Haberleri

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