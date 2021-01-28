Eskişehir'de yağan kar, kartpostallık görüntüler oluşturdu
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Eskişehir'de yağan kar, kartpostallık görüntüler oluşturdu

28.01.2021 12:38 | Son Güncelleme: 28.01.2021 12:44
Eskişehir'de yağan kar, kartpostallık görüntüler oluşturdu

ESKİŞEHİR'de gece yarı etkili olan kar yağışı, kenti beyaza bürüdü.

ESKİŞEHİR'de gece yarı etkili olan kar yağışı, kenti beyaza bürüdü. Porsuk Çayı kıyısında yürüyüş yapanlar, cep telefonları ile bol bol manzara fotoğrafı çekti. Osmangazi Mahallesi'ndeki Kanlıkavak Parkı'nda ise çocuklar, kar topu oynayarak, eğlendi.

Hava sıcaklığının 1 dereceye kadar düştüğü kentte, yağan kara rağmen parkta spor yapan Fatma Yaman (65), "Her gün geliyorum. Günlük sporumu yapıyorum. Sadece buzlu havalarda çıkmıyorum" dedi.

Karlı havada oğluyla birlikte yürüyüşe çıkan Okan Akarsu (26), "Temiz havada olmak istedik. Kar bozulmamışken yürümek güzel oldu. Kanlıkavak Parkı'nın manzarası yazın ve kışın ayrı güzel. Yaz, kış sürekli buradayız" diye konuştu.

Meteoroloji verilerine göre hava sıcaklığının 1 derece olduğu kentte, kar yağışı bugün aralıklarla devam edecek.

Eskişehir'de yağan kar, kartpostallık görüntüler oluşturdu
Eskişehir'de yağan kar, kartpostallık görüntüler oluşturdu
Eskişehir'de yağan kar, kartpostallık görüntüler oluşturdu
Eskişehir'de yağan kar, kartpostallık görüntüler oluşturdu
Eskişehir'de yağan kar, kartpostallık görüntüler oluşturdu
Eskişehir'de yağan kar, kartpostallık görüntüler oluşturdu
Eskişehir'de yağan kar, kartpostallık görüntüler oluşturdu
Eskişehir'de yağan kar, kartpostallık görüntüler oluşturdu
Eskişehir'de yağan kar, kartpostallık görüntüler oluşturdu
Eskişehir'de yağan kar, kartpostallık görüntüler oluşturdu
Eskişehir'de yağan kar, kartpostallık görüntüler oluşturdu
Eskişehir'de yağan kar, kartpostallık görüntüler oluşturdu
Eskişehir'de yağan kar, kartpostallık görüntüler oluşturdu
Eskişehir'de yağan kar, kartpostallık görüntüler oluşturdu

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Hakan TÜRKTAN

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